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Названы сроки взрывной экспансии электромобилей

В 23 странах мира электромобили составили 5% рынка новых машин

Минэкономразвития РФ предлагает обязать АЗС устанавливать зарядные станции для электромобилей. Для России инициатива может оказаться преждевременной, считает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. Однако в масштабах всего мира экспансию электромобилей уже не отменить.

По данным Bloomberg Green, во втором квартале 2023 года продажи электромобилей превысили 5% всех проданных машин в 23 странах мира, тогда как годом ранее таких стран насчитывалось всего 19.

Аналитики считают рубеж в 5% той отметкой, после прохождения которой рынок электромобилей в данной стране ждет устойчивый рост. Об этом говорят и данные продаж электромобилей в указанных 23 странах: всего за год они выросли на 55%!

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Что же это за страны, преодолевшие пятипроцентный «порог электромобильности»? Начнем со второго квартала прошлого года – тогда стран, напомним, было 19: почти вся Западная Европа, Китай и США. А год спустя к ним присоединились Канада, Австралия, Испания, Таиланд и Венгрия. Если темпы экспансии сохранятся, что примерно через четыре года 25% всех продаваемых новых машин в этих странах будут электромобилями.

Источник: South China Morning Post

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

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