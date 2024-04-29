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Петербургский полицейский, избивший водителя, избежал наказания

В Петербурге сняли обвинения с полицейского, побившего водителя Geely

В Санкт-Петербурге закрыто уголовное дело против бывшего сотрудника патрульно-постовой службы транспортной полиции Сеймура Джалилова, избившего водителя автомобиля Geely Coolray. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Инцидент произошел в результате дорожного конфликта. Полицейский нанес водителю Geely два удара по лицу и один удар по руке, а также пнул переднюю дверь его автомобиля. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

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После возбуждения дела Джалилов, который к тому времени уже не работал в полиции, попытался загладить свою вину. Он полностью возместил материальный ущерб пострадавшему и перечислил 50 000 рублей в благотворительный фонд «Алеша».

Пострадавший водитель согласился на примирение, и с Джалилова были сняты обвинения. Однако остается неизвестным, почему он ранее был уволен из органов внутренних дел.

Этот случай в очередной раз поднимает вопрос о злоупотреблении служебным положением и безнаказанности правоохранителей. Несмотря на очевидные видеодоказательства и признание вины, Джалилов избежал уголовной ответственности, что может создать опасный прецедент для других силовиков.

Важно отметить, что примирение сторон не освобождает виновных от ответственности перед законом. Статья 213 УК РФ предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Источник: Газета.Ru

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
29.04.2024
Фото:Depositphotos
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