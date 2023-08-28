Зарядок на АЗС не будет? И вот почему

Эксперт объяснил, почему зарядка электромобилей на АЗС попахивает фантастикой

Как мы уже писали, Минэкономразвития готовит предложения по обязательной установке зарядок для электромобилей на автозаправочных станциях.

Попытки заставить владельцев АЗС вложиться в новую инфраструктуру для электромобилей уже предпринимались в 2016 году, но у требования установки зарядок не было четких критериев. Поэтому проект закрыли в 2021 году.

Теперь Минэкономики учтет этот момент, и владельцам АЗС придется в обязательном порядке что-то делать с зарядками для электромобилей. Но получится ли воплотить подобную инициативу в жизнь? Это большая проблема, уверен главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Максим Кадаков.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— Пока это лишь проект, который готовит Минэкономики по поручению правительства. Суть идеи в том, чтобы обязать АЗС на важнейших федеральных трассах устанавливать зарядные станции для электромобилей.

Современная ЭЗС мощностью 150-160 кВт стоит 3-4 млн рублей. Точнее, стоила осенью прошлого года. Сейчас, думаю, дороже – поскольку у нас не делают ЭЗС полностью на российских компонентах.

Ставить маломощные ЭЗС бессмысленно – вы же не будете торчать два часа на зарядке по дороге из Воронежа в Краснодар.

Если у АЗС на федеральной трассе изначально нет достаточных электросетевых мощностей (а у 90% АЗС их нет), то помимо собственно зарядной станции и работ по ее подключению придется потратить от нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов рублей на прокладку отдельной питающей линии.

А еще нужно отвести специальное место под ЭЗС с площадкой на два электромобиля – чтобы во время зарядки они не мешали другим машинам. Все это должно отвечать требованиям по пожарной безопасности.

Обычно на больших АЗС всегда есть свободный закуток. Но если его нет, нужно либо проводить перепланировку, либо оформлять дополнительный землеотвод.

За чей счет это все должно делаться? Дело в том, что даже установка зарядных станций вблизи мощных линий электропередач – дело сугубо убыточное. И без госсубсидий – совершенно невыгодное. На АЗС в открытом поле – тем более.

В России пионером по размещению ЭЗС на своих сетевых АЗС стала несколько лет назад компания Shell, которая «электрифицировала» путь Москва-Петербург.

Так вот, для фирмы Shell это была сугубо имиджевая программа. Никакой прибыли – одни расходы. А откуда прибыль или хотя бы окупаемость, если в среднем на каждой АЗС фиксировалась одна зарядная сессия в день?

Конечно, теперь у нас в стране уже 30 тысяч электромобилей – и можно рассчитывать аж на две зарядные сессии в сутки. То есть, срок окупаемости – примерно 100 лет.

И главный вопрос – для кого? Я за то, чтобы развивать любые возможности для автомобилистов. Но пока мы не смогли осилить даже вполне понятную всем программу газификации транспорта – как это сделали, например, в Узбекистане.

На газе ездят многие. На электромобилях – преимущественно люди с высоким достатком. С трудом представляю себе осознанный вояж из Екатеринбурга в Казань в зимнюю стужу на электромобиле BMW или Jaguar, если в гараже стоит еще и Land Cruiser. Таксистам эти зарядки тоже не нужны, у них городская езда.

Есть, конечно, энтузиасты. Эти поедут. Но оплачивать хотелки энтузиастов из бюджета, чтобы чиновники отчитались об очередной инфраструктурной победе, – сомнительная затея. Ибо, как говорила никем не уважаемая Маргарет Тетчер, нет никаких государственных денег – есть только деньги налогоплательщиков.

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Фото: Tommy Krombacher / Unsplash