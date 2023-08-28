Новые колесные самоходки отправляют в армию
Об этом заявил первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков. Эти самоходные колесные артиллеристские орудия отличаются высокой мобильностью и скорострельностью.
В основе самоходки – полноприводное шестиколесное шасси «Урал-ВВ» с дизельным двигателем ЯМЗ-6565 мощностью 270 л.с.
Кабина этого «Урала» имеет защиту класса 5, а местами – класса 6. То есть, оно способно защитить расчет САО от стрелкового оружия и мин с массов взрывчатого вещества до 2 кг.
Само шасси отличается высокой проходимостью и может использоваться там, где дорог нет вовсе, а колеса способны служить даже после четырех попаданий из винтовки СВД.
Автомобиль оборудован датчиком лазерного облучения, и экипаж артустановки сразу узнает, что противник взял СОА на прицел. Далее остается только активировать специальные дымовые шашки, благодаря которым автомобиль перестает быть видимым в самых разных спектрах.
Орудие имеет калибр 120 мм и работает в трех режимах: как миномет, как гаубица или ведение огня прямой наводкой. К бою орудие готовится всего за 20 секунд.
Дальность стрельбы орудия составляет от 10 до 12 километров, что больше, чем у большинства потенциальных противников.
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Фото: Telegram-канал «Танки мира»
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