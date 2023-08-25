Бронеавтомобиль «Спартак» превратили в «Катюшу»

Этот «Спартак» стал первой реактивной системой на базе бронемобиля

Бронемобиль «Спартак» используется для решения разных боевых задач. Этот бронемобиль сделан по принципу БТР – у него нет рамы.

Несущий бронированный кузов автомобиля способен защитить экипаж от мощного стрелкового оружия. В частности, его передняя часть, в том числе стекла, выдерживают попадания бронебойно-зажигательных пуль Б-32 калибра 14,5 мм.

Борта же останавливают пули того же класса, но калибра 12,7 мм. Что касается днища, то благодаря своей V-образной форме оно защищают от подрыва мин мощностью до 8 кг в тротиловом эквиваленте. Для сравнения, теперь уже печально знаменитый американский Oshkosh M-ATV защищает от мин мощностью до 7 кг.

Теперь же «Спартак» начали вооружать 40-ствольной РСЗО. Эта та же установка, которой оснащены «Торнадо-Г», которая по огневой мощи ничем не уступает РСЗО «Град» и «Торнадо».

Зато теперь экипаж укрыт надежной броней, которой нет у РСЗО «Град» и «Торнадо».

Краткие характеристики РСЗО на базе «Спартака»:

мощность двигателя – 312 л.с.,

максимальная скорость – 100 км/ч,

максимальная дальность стрельбы – 40 км,

перевод в боевое положение – 30 секунд,

полный залп производится за 20 секунд.

То есть, без движения РСЗО на базе бронемобиля находится всего 50 секунд, после чего покидает огневую позицию – противник не успеет даже прицелится для ответного огня.

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Фото: Telegram-канал «Танки мира»