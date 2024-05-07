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Надежный дизель, крепкая подвеска и полный привод: большой кроссовер за 2 млн рублей

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать Skoda Kodiaq с пробегом

Рынок 7-местных кроссоверов с пробегом с ценой до 2 млн рублей исследовал эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев и выявил самые надежные модели для покупки.

Среди прочих моделей он выделил Skoda Kodiaq. При покупке за эту сумму можно рассчитывать на 5-6 летние машины, с пробегом до 250 тысяч километров. При этом Кодиаки могут иметь как передний, так и полный привод, а собирали такие в Нижнем Новгороде и в Чехии.

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В любом случае, подвеска данной модели обычно надежна и не требует значительных затрат на обслуживание, однако некоторые электронные системы могут сбоить.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

МКП доступна при младшем моторе 1.4 и переднем приводе. Все прочие варианты – с роботами, что уже портит картину, так как DSG нечасто без замены сцеплений и/или двухмассового маховика доживают до 150 тысяч км. А среди двигателей нет атмосферника.

Базовый 1.4 (125, 150 л. с.) на Kodiaq пришел в обновленной версии, где проблемную цепь ГРМ заменили ремнем. Но нагар и угар оставили – завод допускает расход масла до литра на 1000 км. И ресурс мотора маловат.

Бензиновый мотор 2.0 (180 л. с.) тоже подтянули по надежности, однако забыли подтянуть ресурс цепи ГРМ и маслонасоса, чьи отказы приводят к механическим повреждениям.

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Лучший вариант, пожалуй, дизель 2.0 (150 л. с.). Но он и встречается реже, и стоят такие версии намного дороже. Бороться придется, в основном, с течами, хотя течи присущи практически всем агрегатам, включая угловой редуктор в трансмиссии.

О других больших кроссоверах с пробегом за 2 млн читайте в полной версии нашего материала.

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За РулемАлексеева Елена
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 2
07.05.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Kodiaq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Вместительный

Недостатки:

1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.

Комментарий:

Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((

-8