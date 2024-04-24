Надежный мотор, ресурсная коробка — неубиваемый седан за 400 тысяч рублей
Надежда на приобретение нового автомобиля за 400 тысяч рублей сегодня не оправдана, а ведь когда-то за эти деньги можно было купить базовую версию Volkswagen Polo седана.
Теперь, даже если рассмотреть варианты первых лет выпуска этой модели, покупка по такой цене невозможна. Однако можно найти довольно неплохой и относительно надежный автомобиль за эту сумму. Эксперт «За рулем» Александр Виноградов советует присмотреться к Renault Logan первого поколения (рестайлинг). Скорее всего, это будет автомобиль в возрасте 12-13 лет, с 8-клапанным мотором 1.6 (84 л.с.) и на «ручке».
Renault Logan 1 поколение
Renault Logan 1 поколение
Мнение специалиста
Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:
– Слабых мест у двигателя почти нет, он вынослив. Со временем может проявиться запотевание крышки ремня ГРМ и сальников коленвала.
При осмотре Renault Logan нужно проверить металл под дверными уплотнителями – коррозия в первую очередь появляется там.
Ремень ГРМ нужно менять каждые 90-100 тысяч километров. Такой же ресурс у термостата. Водяной насос ходит почти вдвое дольше. Механическая коробка надежна, а ресурс сцепления, в среднем, составляет 150-160 тысяч км.
Также обязательно проверьте сальник левого внутреннего ШРУСа – после 100 тысяч он может потечь.
Ходовая часть крепкая и стойко выносит плохие дороги. Ремонт в случае необходимости будет недорогим.
Автор обращает внимание, что недорогой пластик Логана легко царапается, но для авто с пробегом считает это скорее плюсом. Так как это прекрасный индикатор износа автомобиля и отношения к нему прежних владельцев.
О других вариантах авто с пробегом, которые еще можно взять за 400 тыс. рублей, можно узнать тут.
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Отзывы о Renault Logan (16)
в 90 литровый баллон 22 куба метана входит только зимой при температурах ниже 22 градусов, а летом и 20 не входит, из-за баллона под полкой перевозка длиномеров отменяется, плюс почти 100 кг к весу, а значит минус клиренс пружины всегда подсжаты, зимой баллон при заправках обмерзает снаружи, а потом оттаевает дренажное отверстие в багажнике должно быть свободным!!! ну и самый минус неразвитая сеть заправочных станций ( почти все на выездах из городов, а значит там всегда дальнобои и у них баллоны совсем не 90 литров...