Надежный мотор, ресурсная коробка — неубиваемый седан за 400 тысяч рублей

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать хороший Renault Logan с пробегом

Надежда на приобретение нового автомобиля за 400 тысяч рублей сегодня не оправдана, а ведь когда-то за эти деньги можно было купить базовую версию Volkswagen Polo седана.

Теперь, даже если рассмотреть варианты первых лет выпуска этой модели, покупка по такой цене невозможна. Однако можно найти довольно неплохой и относительно надежный автомобиль за эту сумму. Эксперт «За рулем» Александр Виноградов советует присмотреться к Renault Logan первого поколения (рестайлинг). Скорее всего, это будет автомобиль в возрасте 12-13 лет, с 8-клапанным мотором 1.6 (84 л.с.) и на «ручке».

Renault Logan 1 поколение

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Слабых мест у двигателя почти нет, он вынослив. Со временем может проявиться запотевание крышки ремня ГРМ и сальников коленвала.

При осмотре Renault Logan нужно проверить металл под дверными уплотнителями – коррозия в первую очередь появляется там.

Ремень ГРМ нужно менять каждые 90-100 тысяч километров. Такой же ресурс у термостата. Водяной насос ходит почти вдвое дольше. Механическая коробка надежна, а ресурс сцепления, в среднем, составляет 150-160 тысяч км.

Также обязательно проверьте сальник левого внутреннего ШРУСа – после 100 тысяч он может потечь.

Ходовая часть крепкая и стойко выносит плохие дороги. Ремонт в случае необходимости будет недорогим.

Автор обращает внимание, что недорогой пластик Логана легко царапается, но для авто с пробегом считает это скорее плюсом. Так как это прекрасный индикатор износа автомобиля и отношения к нему прежних владельцев.

О других вариантах авто с пробегом, которые еще можно взять за 400 тыс. рублей, можно узнать тут.