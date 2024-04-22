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Нужна нормальная машина за 400 тысяч? Есть 4 варианта

Эксперт «За рулем» рассказал о слабых местах автомобилей за 400 тысяч рублей

Рассчитывать на свежий автомобиль за 400 тысяч сегодня не приходится, хотя когда-то столько стоил базовый Volkswagen Polo седан. Купить его сегодня за эти деньги, даже версии первых лет выпуска, не получится.

Но найти неплохой и относительно надежный вариант за эту сумму все же возможно. В нашей подборке четыре такие модели.

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Лада Гранта

За 400 тысяч можно найти сразу несколько моделей Лады, но лучше всего присмотреться к Гранте 2014 года. Большинство автомобилей на рынке – с восьмиклапанным двигателем 1.6 мощностью 87 л.с.

Коррозия первым делом атакует переднюю кромку крыши и район стыка передних дверей, крыльев и порогов Гранты.
Коррозия первым делом атакует переднюю кромку крыши и район стыка передних дверей, крыльев и порогов Гранты.

Слабых мест у этого мотора почти нет. Разве что при покупке стоит сразу поменять водяной насос. Бывают случаи, когда его клинит, и из-за этого может даже оборвать ремень ГРМ. Сам ремень стоит менять каждые 60 тысяч км, ибо его обрыв приведет к загибу клапанов.

Скромный интерьер Гранты в целом удобен. Отопитель быстро прогревает салон.
Скромный интерьер Гранты в целом удобен. Отопитель быстро прогревает салон.

Также на рынке есть машины с автоматом и двигателем 98 л.с. Коробка Jatco надежна, хотя бывают случаи поломки гидротрансформатора. К плюсам Гранты стоит отнести крепкую ходовую и доступность запасных частей.

Renault Logan

Renault Logan будет чуть старше – 2011-2012 года выпуска. С большой долей вероятности вам попадется версия с мотором 1.6 (84 л.с.) и механической коробкой. Слабых мест у двигателя почти нет, он вынослив. Со временем может проявиться запотевание крышки ремня ГРМ и сальников коленвала.

При осмотре Renault Logan нужно проверить металл под дверными уплотнителями — коррозия, в первую очередь, появляется там.
При осмотре Renault Logan нужно проверить металл под дверными уплотнителями — коррозия, в первую очередь, появляется там.

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Ремень ГРМ нужно менять каждые 90-100 тысяч километров. Такой же ресурс у термостата.

Водяной насос ходит почти вдвое дольше. Механическая коробка надежна, а ресурс сцепления в среднем составляет 150-160 тысяч км.

Также обязательно проверьте сальник левого внутреннего ШРУСа – после 100 тысяч он может потечь.

Пластик Логана легко царапается, но это и хорошо. Ибо служит индикатором отношения к автомобилю прежних владельцев.
Пластик Логана легко царапается, но это и хорошо. Ибо служит индикатором отношения к автомобилю прежних владельцев.

Ходовая часть крепкая и стойко выносит плохие дороги. И даже в случае необходимости ремонт будет недорогим.

Mitsubishi Lancer 9

Что взять вместо новой Гранты – 4 отличных седана

За 400 тысяч можно поискать Mitsubishi Lancer девятого поколения. Хотя возраст будет приближаться к 20 годам, сам автомобиль очень живучий. Большая часть автомобилей на рынке – с двигателем 1.6 мощностью 98 л.с. Агрегат спокойно выхаживает 450-500 тысяч км.

Слабых мест у двигателя нет. Разве что маслосъемные колпачки требуют замены раз в 150-200 тысяч км.

Коррозия первым делом атакует колесные арки Лансера. Но силовая структура остается целой долго (если не было ремонтов после крупных ДТП).
Коррозия первым делом атакует колесные арки Лансера. Но силовая структура остается целой долго (если не было ремонтов после крупных ДТП).

Среди трансмиссий лучше выбирать автоматическую коробку. У механики примерно на 150-160 тысячах км может износиться подшипник первичного вала. Столько же ходит и сцепление. А вот ресурс четырехступенчатой автоматической коробки при регулярной смене масла сравним с ресурсом самого автомобиля.

Салон Mitsubishi Lancer 9 кажется примитивным, но он отлично переносит большие пробеги, что нечасто встречается у японских автомобилей.
Салон Mitsubishi Lancer 9 кажется примитивным, но он отлично переносит большие пробеги, что нечасто встречается у японских автомобилей.

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В ходовой части сложности могут возникнуть при замене передних рычагов. Гайка крепления переднего сайлентблока закреплена в подрамнике, и ее проворачивает.

Многие сервисмены распиливают подрамник, чтобы до нее добраться. А потом заваривают дырку. После такого ремонта подрамник ржавеет и скоро приходит в негодность.

Обязательно проверьте это место на предмет возможного ремонта.

Ford Focus 2

Еще один неплохой вариант – это Ford Focus второго поколения. За 400 тысяч можно найти машину 2007-2008 годов. Моторная гамма довольно широкая. Двигатели Duratec объемом 1,8 и 2 литра в целом надежны. Но у них есть проблема с плавающими оборотами холостого хода. Также необходимо регулярно, раз в 30-40 тысяч км, чистить дроссельную заслонку.

Самые доступные модификации Фокуса – это хэтчбеки. Особенно трехдверные. Также есть седаны и универсалы.
Самые доступные модификации Фокуса – это хэтчбеки. Особенно трехдверные. Также есть седаны и универсалы.

Самый надежный двигатель – это 1.6 серии Zetec. Небольшую мощность (100 л.с.) он легко компенсирует выдающейся надежностью. Но, в отличие от старших моторов, у него в приводе ГРМ – ремень. Менять его надо раз в 90-100 тысяч км. И абсолютно у всех двигателей нет гидрокомпенсаторов. В промежутке от 100 тысяч до 150 тысяч км нужно регулировать зазоры.

Классический интерьер Ford Focus сделан из хороших материалов, а посадка и по сегодняшним меркам отменная.
Классический интерьер Ford Focus сделан из хороших материалов, а посадка и по сегодняшним меркам отменная.

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Самая надежная механика устанавливалась с двухлитровым двигателем. А вот с младшими моторами ставилась коробка IB5 – в ней на отметке в 200 тысяч км могут износиться кольца синхронизаторов. Четырехступенчатый автомат – тоже хороший вариант: к его надежности вопросов нет. На 200 тысячах км замены может потребовать насос ЭГУРа.

Подвеска требует ревизии раз в 150 тысяч км, когда обычно выходят из строя амортизаторы и шаровые опоры. Передние ступичные подшипники ходят по 180-200 тысяч км. Задние можно назвать вечными.

Вывод

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Сегодня даже за 400 тысяч рублей можно найти приличный автомобиль. Но нужно быть готовым к тому, что он растерял свой лоск. Причем это касается как более свежих Логанов и Грант, так и Лансеров с Фокусами. Но при нормальном обслуживании каждый из описанных выше автомобилей может служить очень долго. И при этом не огорчать излишне затратным содержанием.

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За РулемВиноградов Александр
Фото:фирмы-производители и «За рулем»
Количество просмотров 2
22.04.2024
Фото:фирмы-производители и «За рулем»
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