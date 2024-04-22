Нужна нормальная машина за 400 тысяч? Есть 4 варианта

Эксперт «За рулем» рассказал о слабых местах автомобилей за 400 тысяч рублей

Рассчитывать на свежий автомобиль за 400 тысяч сегодня не приходится, хотя когда-то столько стоил базовый Volkswagen Polo седан. Купить его сегодня за эти деньги, даже версии первых лет выпуска, не получится.

Но найти неплохой и относительно надежный вариант за эту сумму все же возможно. В нашей подборке четыре такие модели.

Лада Гранта

За 400 тысяч можно найти сразу несколько моделей Лады, но лучше всего присмотреться к Гранте 2014 года. Большинство автомобилей на рынке – с восьмиклапанным двигателем 1.6 мощностью 87 л.с.

Коррозия первым делом атакует переднюю кромку крыши и район стыка передних дверей, крыльев и порогов Гранты.

Слабых мест у этого мотора почти нет. Разве что при покупке стоит сразу поменять водяной насос. Бывают случаи, когда его клинит, и из-за этого может даже оборвать ремень ГРМ. Сам ремень стоит менять каждые 60 тысяч км, ибо его обрыв приведет к загибу клапанов.

Скромный интерьер Гранты в целом удобен. Отопитель быстро прогревает салон.

Также на рынке есть машины с автоматом и двигателем 98 л.с. Коробка Jatco надежна, хотя бывают случаи поломки гидротрансформатора. К плюсам Гранты стоит отнести крепкую ходовую и доступность запасных частей.

Renault Logan

Renault Logan будет чуть старше – 2011-2012 года выпуска. С большой долей вероятности вам попадется версия с мотором 1.6 (84 л.с.) и механической коробкой. Слабых мест у двигателя почти нет, он вынослив. Со временем может проявиться запотевание крышки ремня ГРМ и сальников коленвала.

При осмотре Renault Logan нужно проверить металл под дверными уплотнителями — коррозия, в первую очередь, появляется там.

Ремень ГРМ нужно менять каждые 90-100 тысяч километров. Такой же ресурс у термостата.

Водяной насос ходит почти вдвое дольше. Механическая коробка надежна, а ресурс сцепления в среднем составляет 150-160 тысяч км.

Также обязательно проверьте сальник левого внутреннего ШРУСа – после 100 тысяч он может потечь.

Пластик Логана легко царапается, но это и хорошо. Ибо служит индикатором отношения к автомобилю прежних владельцев.

Ходовая часть крепкая и стойко выносит плохие дороги. И даже в случае необходимости ремонт будет недорогим.

Mitsubishi Lancer 9

За 400 тысяч можно поискать Mitsubishi Lancer девятого поколения. Хотя возраст будет приближаться к 20 годам, сам автомобиль очень живучий. Большая часть автомобилей на рынке – с двигателем 1.6 мощностью 98 л.с. Агрегат спокойно выхаживает 450-500 тысяч км.

Слабых мест у двигателя нет. Разве что маслосъемные колпачки требуют замены раз в 150-200 тысяч км.

Коррозия первым делом атакует колесные арки Лансера. Но силовая структура остается целой долго (если не было ремонтов после крупных ДТП).

Среди трансмиссий лучше выбирать автоматическую коробку. У механики примерно на 150-160 тысячах км может износиться подшипник первичного вала. Столько же ходит и сцепление. А вот ресурс четырехступенчатой автоматической коробки при регулярной смене масла сравним с ресурсом самого автомобиля.

Салон Mitsubishi Lancer 9 кажется примитивным, но он отлично переносит большие пробеги, что нечасто встречается у японских автомобилей.

В ходовой части сложности могут возникнуть при замене передних рычагов. Гайка крепления переднего сайлентблока закреплена в подрамнике, и ее проворачивает.

Многие сервисмены распиливают подрамник, чтобы до нее добраться. А потом заваривают дырку. После такого ремонта подрамник ржавеет и скоро приходит в негодность.

Обязательно проверьте это место на предмет возможного ремонта.

Ford Focus 2

Еще один неплохой вариант – это Ford Focus второго поколения. За 400 тысяч можно найти машину 2007-2008 годов. Моторная гамма довольно широкая. Двигатели Duratec объемом 1,8 и 2 литра в целом надежны. Но у них есть проблема с плавающими оборотами холостого хода. Также необходимо регулярно, раз в 30-40 тысяч км, чистить дроссельную заслонку.

Самые доступные модификации Фокуса – это хэтчбеки. Особенно трехдверные. Также есть седаны и универсалы.

Самый надежный двигатель – это 1.6 серии Zetec. Небольшую мощность (100 л.с.) он легко компенсирует выдающейся надежностью. Но, в отличие от старших моторов, у него в приводе ГРМ – ремень. Менять его надо раз в 90-100 тысяч км. И абсолютно у всех двигателей нет гидрокомпенсаторов. В промежутке от 100 тысяч до 150 тысяч км нужно регулировать зазоры.

Классический интерьер Ford Focus сделан из хороших материалов, а посадка и по сегодняшним меркам отменная.

Самая надежная механика устанавливалась с двухлитровым двигателем. А вот с младшими моторами ставилась коробка IB5 – в ней на отметке в 200 тысяч км могут износиться кольца синхронизаторов. Четырехступенчатый автомат – тоже хороший вариант: к его надежности вопросов нет. На 200 тысячах км замены может потребовать насос ЭГУРа.

Подвеска требует ревизии раз в 150 тысяч км, когда обычно выходят из строя амортизаторы и шаровые опоры. Передние ступичные подшипники ходят по 180-200 тысяч км. Задние можно назвать вечными.

Вывод

Сегодня даже за 400 тысяч рублей можно найти приличный автомобиль. Но нужно быть готовым к тому, что он растерял свой лоск. Причем это касается как более свежих Логанов и Грант, так и Лансеров с Фокусами. Но при нормальном обслуживании каждый из описанных выше автомобилей может служить очень долго. И при этом не огорчать излишне затратным содержанием.

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