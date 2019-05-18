Mitsubishi Lancer X: выбираем лучший вариант на вторичке

Последний из рода Лансеров славен добротностью исполнения и живучестью. Какие комплектации бэушного седана доставят своему владельцу меньше проблем, выяснил эксперт «За рулем».

Mitsubishi Lancer
Mitsubishi Lancer

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Мицубиси Лансер X Mitsubishi Lancer X: плюсы и минусы поколения Икс

Лансеры для российского рынка собирали в Японии. Машина прошла множество модернизаций. С 2009 года лишилась двигателя 2.0, в 2011‑м получила освеженную внешность и новый мотор 1.6. Плоды рестайлинга‑2016 до нас дошли в небольшом тираже, а год спустя выпуск Лансера прекратили.

ДОСТОИНСТВА

  • Хорошее качество металла и окраски, кузов не склонен ржаветь.
  • Подвеска уверенно переваривает плохие дороги, управляемость при этом достойная.
  • Яркий, запоминающийся дизайн, продуманная эргономика (хотя и нет регулировки руля по вылету).
  • Большой выбор сочетаний мотор/коробка.

Mitsubishi Lancer X (2007–2017)
Mitsubishi Lancer X (2007–2017)

НЕДОСТАТКИ

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Рейтинг надежности двигателей автомобилей: два литра проблем

  • Высокие цены на оригинальные запчасти.
  • Интерьер консервативный, качество отделки вызывает нарекания.
  • Моторам (кроме двухлитрового) предписан бензин АИ‑95.
  • Слабая шумо­изоляция.
  • Маловат багажник.

МОТОРЫ

Все моторы — бензиновые, у всех — долговечный цепной привод ГРМ. Двигатель 1.5 (4А91, 109 л.с.) приходится «крутить» для достижения приемлемой динамики, результат — повышенный угар масла, засорение каналов отвода смазки, закоксовывание колец и скромный ресурс (150 000 км). Его заменили родственным мотором 1.6 (4А92, 117 л.с.), который при эксплуатации в нещадных режимах ведет себя сходно. При аккуратной эксплуатации оба вполне надежны.

Двигатели 1.8 (143 л.с.) и 2.0 (150 л.с.) из семейства 4B считают беспроб­лемными: ходят свыше 200 000 км.

У всех двигателей MIVEC (с изменяемыми фазами газораспределения) хорошая репутация. Они не склонны к поломкам и служат долго.
У всех двигателей MIVEC (с изменяемыми фазами газораспределения) хорошая репутация. Они не склонны к поломкам и служат долго.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

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Можно ли отремонтировать вариатор? И сколько это стоит?

Вариатор Jatco JF011E, известный также по моделям Nissan и Renault, работает в паре с моторами 1.8 и 2.0. Агрегат хорош, пока новый, а в бэушном варианте — дело темное. Даже при идеальном обслуживании — не долгожитель. Конкретно у Лансера еще и неудачно расположен радиатор вариатора, он быстро забивается грязью, требует частых промывок и корродирует. В 2010 году проблемный радиатор вообще убрали, невзирая на риск перегрева трансмиссии.

Со всеми моторами стыковали пятиступенчатую механику (F5M, две модификации), у которой откровенно слабых мест не выявлено. Она работает лучше и живет дольше, если регулярно менять масло, в идеале — каждые 50 000 км.

Надежен и древний четырехступенчатый автомат Jatco F4A, ресурс которого превышает 300 000 км — при замене масла каждые 90 000 км или чаще.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

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  • Втулки переднего и заднего стабилизаторов — расходники.
  • Тормозные механизмы капризны и нуждаются в тщательном уходе, особенно задние. При ТО необходимо чистить и смазывать направляющие в скобах суппортов.
  • Быстро закисают болты регулировки развала и схождения; нужно ежегодно проверять сход-развал.
  • Нейтрализатор и кислородные датчики недолговечны, после 100 000 км нередко требуют замены.
  • В системе выпуска часто прогорает кольцо приемной трубы.

Euro NCAP 2009 год: пять звезд. Водитель/пассажиры — 81%, ребенок — 80%, пешеход — 34%, ассистенты безопасности — 71%.

Самое массовое предложение ­на вторичке: седан 1.8 CVT.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: седан 1.6 с механикой или автоматом.

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Ford Focus, Skoda Octavia, Toyota Corolla, Mazda 3, Chevrolet Cruze.

  • Все, что нужно знать о покупке и продаже автомобилей с пробегом, вы найдете в тематической подборке публикаций «За рулем» (доступна по ссылке).
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Фото: Mitsubishi
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Отзывы о Mitsubishi Lancer (5)

Mitsubishi 2006 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Японское качество и резвость

Недостатки:

Низкий бампер, высокий расход бензина

Комментарий:

Лансер в комплектации «Спорт» с 2.0-литровым движком купил новым в салоне в конце 2006. Выбирал между ним Маздой трешкой и Короллой. В итоге остановился на нем. От обычного 1.6 отличается, понятное дело, двигателем (4g63, 135 л.с., два распредвала), под капотом стоит растяжка передних чашек (кажд...

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