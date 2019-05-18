Mitsubishi Lancer X: выбираем лучший вариант на вторичке

Лансеры для российского рынка собирали в Японии. Машина прошла множество модернизаций. С 2009 года лишилась двигателя 2.0, в 2011‑м получила освеженную внешность и новый мотор 1.6. Плоды рестайлинга‑2016 до нас дошли в небольшом тираже, а год спустя выпуск Лансера прекратили.
ДОСТОИНСТВА
- Хорошее качество металла и окраски, кузов не склонен ржаветь.
- Подвеска уверенно переваривает плохие дороги, управляемость при этом достойная.
- Яркий, запоминающийся дизайн, продуманная эргономика (хотя и нет регулировки руля по вылету).
- Большой выбор сочетаний мотор/коробка.
НЕДОСТАТКИ
- Высокие цены на оригинальные запчасти.
- Интерьер консервативный, качество отделки вызывает нарекания.
- Моторам (кроме двухлитрового) предписан бензин АИ‑95.
- Слабая шумоизоляция.
- Маловат багажник.
МОТОРЫ
Все моторы — бензиновые, у всех — долговечный цепной привод ГРМ. Двигатель 1.5 (4А91, 109 л.с.) приходится «крутить» для достижения приемлемой динамики, результат — повышенный угар масла, засорение каналов отвода смазки, закоксовывание колец и скромный ресурс (150 000 км). Его заменили родственным мотором 1.6 (4А92, 117 л.с.), который при эксплуатации в нещадных режимах ведет себя сходно. При аккуратной эксплуатации оба вполне надежны.
Двигатели 1.8 (143 л.с.) и 2.0 (150 л.с.) из семейства 4B считают беспроблемными: ходят свыше 200 000 км.
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Вариатор Jatco JF011E, известный также по моделям Nissan и Renault, работает в паре с моторами 1.8 и 2.0. Агрегат хорош, пока новый, а в бэушном варианте — дело темное. Даже при идеальном обслуживании — не долгожитель. Конкретно у Лансера еще и неудачно расположен радиатор вариатора, он быстро забивается грязью, требует частых промывок и корродирует. В 2010 году проблемный радиатор вообще убрали, невзирая на риск перегрева трансмиссии.
Со всеми моторами стыковали пятиступенчатую механику (F5M, две модификации), у которой откровенно слабых мест не выявлено. Она работает лучше и живет дольше, если регулярно менять масло, в идеале — каждые 50 000 км.
Надежен и древний четырехступенчатый автомат Jatco F4A, ресурс которого превышает 300 000 км — при замене масла каждые 90 000 км или чаще.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ
- Втулки переднего и заднего стабилизаторов — расходники.
- Тормозные механизмы капризны и нуждаются в тщательном уходе, особенно задние. При ТО необходимо чистить и смазывать направляющие в скобах суппортов.
- Быстро закисают болты регулировки развала и схождения; нужно ежегодно проверять сход-развал.
- Нейтрализатор и кислородные датчики недолговечны, после 100 000 км нередко требуют замены.
- В системе выпуска часто прогорает кольцо приемной трубы.
Euro NCAP 2009 год: пять звезд. Водитель/пассажиры — 81%, ребенок — 80%, пешеход — 34%, ассистенты безопасности — 71%.
Самое массовое предложение на вторичке: седан 1.8 CVT.
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: седан 1.6 с механикой или автоматом.
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