Mitsubishi Lancer X: выбираем лучший вариант на вторичке

Последний из рода Лансеров славен добротностью исполнения и живучестью. Какие комплектации бэушного седана доставят своему владельцу меньше проблем, выяснил эксперт «За рулем».

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Лансеры для российского рынка собирали в Японии. Машина прошла множество модернизаций. С 2009 года лишилась двигателя 2.0, в 2011‑м получила освеженную внешность и новый мотор 1.6. Плоды рестайлинга‑2016 до нас дошли в небольшом тираже, а год спустя выпуск Лансера прекратили.

ДОСТОИНСТВА

Хорошее качество металла и окраски, кузов не склонен ржаветь.

Подвеска уверенно переваривает плохие дороги, управляемость при этом достойная.

Яркий, запоминающийся дизайн, продуманная эргономика (хотя и нет регулировки руля по вылету).

Большой выбор сочетаний мотор/коробка.

Mitsubishi Lancer X (2007–2017)

НЕДОСТАТКИ

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Высокие цены на оригинальные запчасти.

Интерьер консервативный, качество отделки вызывает нарекания.

Моторам (кроме двухлитрового) предписан бензин АИ‑95.

Слабая шумо­изоляция.

Маловат багажник.

МОТОРЫ

Все моторы — бензиновые, у всех — долговечный цепной привод ГРМ. Двигатель 1.5 (4А91, 109 л.с.) приходится «крутить» для достижения приемлемой динамики, результат — повышенный угар масла, засорение каналов отвода смазки, закоксовывание колец и скромный ресурс (150 000 км). Его заменили родственным мотором 1.6 (4А92, 117 л.с.), который при эксплуатации в нещадных режимах ведет себя сходно. При аккуратной эксплуатации оба вполне надежны.

Двигатели 1.8 (143 л.с.) и 2.0 (150 л.с.) из семейства 4B считают беспроб­лемными: ходят свыше 200 000 км.

У всех двигателей MIVEC (с изменяемыми фазами газораспределения) хорошая репутация. Они не склонны к поломкам и служат долго.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

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Вариатор Jatco JF011E, известный также по моделям Nissan и Renault, работает в паре с моторами 1.8 и 2.0. Агрегат хорош, пока новый, а в бэушном варианте — дело темное. Даже при идеальном обслуживании — не долгожитель. Конкретно у Лансера еще и неудачно расположен радиатор вариатора, он быстро забивается грязью, требует частых промывок и корродирует. В 2010 году проблемный радиатор вообще убрали, невзирая на риск перегрева трансмиссии.

Со всеми моторами стыковали пятиступенчатую механику (F5M, две модификации), у которой откровенно слабых мест не выявлено. Она работает лучше и живет дольше, если регулярно менять масло, в идеале — каждые 50 000 км.

Надежен и древний четырехступенчатый автомат Jatco F4A, ресурс которого превышает 300 000 км — при замене масла каждые 90 000 км или чаще.