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Заряженная Гранта Спорт — тест-драйв и видео

Эксперт «За рулем» испытал Ладу Гранту Спорт 2023 на Нижегородском гоночном кольце

Лада Гранта Спорт стала первой полноценной новинкой АВТОВАЗа в новые времена.

В отличие от «приспортивленной» версии Drive Active, изменения в машине коснулись не только внешности и подвески. Доработке подверглось почти всё – кроме заднего ряда и багажника. Причем теперь Гранта Спорт доступна не только в кузове седан, но и лифтбек. Идеальный снаряд на каждый день?

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Какой мотор?

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Двигатель – доработанный 1600‑кубовый шестнадцатиклапанник ВАЗ‑21127. Здесь иные распредвалы с высокими кулачками, измененный впуск и выпуск, причем последний – с гравировкой Лада Спорт. И он настолько горяч, что на тестовых машинах расплавил пластик нижней кромки заднего бампера, где крепится насадка глушителя. Нас уверили, что это проблема предсерийных машин.

С двигателя сняли 118 л. с. (против штатных 106 сил) и больше 150 ньютон-метров момента. Весьма недурно для машины весом чуть больше тонны. Гранта Спорт выезжает из 10 секунд в спринте до первых 100 км/ч, а до вторых не доезжает совсем чуть-чуть – ­максималка 195 км/ч.

Подъем впускных клапанов вырос на 1,95 мм, выпускных – на 1,55 мм. На 15% увеличено количество попадающего в камеры сгорания воздуха – мотор «разогнали» до 118 л. с. и 151 Н·м.
Подъем впускных клапанов вырос на 1,95 мм, выпускных – на 1,55 мм. На 15% увеличено количество попадающего в камеры сгорания воздуха – мотор «разогнали» до 118 л. с. и 151 Н·м.

На кольце

«60 часов "За рулем"»: как и для чего придумали самый жесткий тест-драйв

По управляемости Гранта Спорт не подкачала, доказывая, что у эволюционирующей на протяжении почти 40 лет «восьмой» платформы еще есть порох. При небольших углах поворота на руле чувствуется правильное реактивное действие, а устойчивость на дуге несравнима с базовой машиной. Из всех особенностей осталась лишь склонность к распрямлению траектории при явном переборе скорости.

При этом даже со спортивными амортизаторами Гранта не превратилась в костотряс. На идеальных покрытиях можно желать даже более жесткой подвески, зато по разбитой дороге Гранта едет с приятным запасом. Кочки и стыки не проходят незамеченными, но обрабатывается всё это гладко. В общем, можно носиться не только по ровному асфальту, но и по разбитому.

Взгляд цепляют руль с кожаной обивкой и красным «центром» и новые приборы.
Взгляд цепляют руль с кожаной обивкой и красным «центром» и новые приборы.
Сиденья – с развитой боковой поддержкой. Увеличена длина подушки.
Оснащение скромное – базовая меди­асистема и простой отопитель.

Серийная Lada Vesta c мотором под 200 сил? Ждем!

Универсален и двигатель: до 3500 об/мин есть довольно сносная тяга, которой хватает для нормального перемещения в потоке. А на более высоких оборотах мотор просыпается и под задорный рев уверенно разгоняет Гранту. Полка момента не вынуждает постоянно орудовать рычагом коробки – даже с укороченной с 3,9 до 4,1 главной парой можно довольно долго оставаться на одной передаче. Ценное качество, особенно для неопытных «пилотов».

И тормоза другие! Диаметр передних дисков увлечен с 260 до 284 мм. Задние барабаны уступили место суппортам и дискам диаметром 240 мм от Весты. Но меня больше удивило не то, как Гранта замедляется, а живучесть тормозов! Даже после трех подряд боевых кругов тормоза продолжают держать. И только после пяти-шести быстрых кругов Нижегородского кольца педаль начинает проваливаться – завидная выносливость для стандартных дисков и колодок!

Задние барабаны заменили на дисковые механизмы от Весты, а передние диски увеличены в диаметре на 24 мм.
Задние барабаны заменили на дисковые механизмы от Весты, а передние диски увеличены в диаметре на 24 мм.

Вне кольца

Лада Гранта с новым мотором: как едет? какой ресурс?

Вне гоночного трека Гранта – вполне удобный автомобиль. Она не раздражает постоянным гулом выпускной системы, не вытрясает душу на каждом стыке и не требует выкручивать двигатель.

Огромный багажник. Недорогое обслуживание. Для полного счастья не хватает приличного оснащения, ведь ради снижения цены за основу была взята простенькая версия Комфорт. А в ней нет почти ничего – только простой отопитель с кондиционером, АБС, базовая аудиосистема и передние электростеклоподъемники. Даже центрального замка нет – хочется верить, что это временное явление.

ОСТОРОЖНО, ЗАРЯЖЕНО!

В 1997 появился ВАЗ‑21106 с двухлитровым двигателем Opel C20XE мощностью 150 л. с.. Такая «десятка» разгонялась до 205 км/ч и набирала первые 100 км/ч за 9,5 с. Рулевое управление было дополнено ГУРом, а передняя подвеска имела оригинальный подрамник.

ВАЗ‑21106
Лада Гранта Спорт
Лада Калина Спорт

В 2008 начался выпуск Калины Спорт с двигателем 1,6 мощностью 98 л. с. Из всех заряженных серийных Лад ее возможности были самыми скромными.

Спортивная версия у первой Гранты появилась в 2013 году. У нее был 16‑клапанный двигатель 1600 мощностью 120 л. с. На конвейере она продержалась до 2018 года. В 2015 году появилась самая экстремальная модификация Калины – NFR со 136‑сильным мотором.

Лада Калина NFR
Лада Веста Спорт

Лада Веста Спорт дебютировала в 2018 году. Седан с двигателем ВАЗ‑21179 мощностью 145 л. с. должен остаться самой мощной и быстрой моделью в линейке, но показатели обновленной Весты Спорт NG пока не обнародованы.

Уровень – новичок

Ладу по заводской цене теперь можно купить онлайн

Гранта Спорт отлично подойдет тем, кто планирует попробовать себя на кольце при минимальном бюджете или просто хочет получать удовольствие от вождения каждый день. Гранта Спорт прощает ошибки и не заставляет сражаться с собой так, как стандартная машина.

Цены не радуют: до 1,3 млн рублей за седан, а за лифтбек надо доплатить еще 50 тысяч. Но, как известно, нет спорта дороже, чем автомобильный. А для тех, кто хочет не только играть в Гран Туризмо на приставке, но и почувствовать его в реальной жизни, Гранта Спорт может стать неплохим входным билетом.

На треке Гранта Спорт дружелюбна и прощает многое.
На треке Гранта Спорт дружелюбна и прощает многое.

Лада Гранта Спорт

  • Длина / ширина / высота / база 4286 / 1700 / 1450 / 2482 мм
  • Снаряженная масса 1115 кг
  • Объем багажника 440 / 760 л
  • Максимальная скорость 195 км/ч
  • Разгон 0–100 км/ч 9,8 с
  • Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1596 см³; 86,6 кВт / 118 л.с. при 5900 об/мин; 151 Н·м при 5000 об/мин
  • Топливо / запас топлива АИ-95 / 50 л
  • Трансмиссия передний привод; М5

Фото: АВТОВАЗ

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За РулемВиноградов Александр
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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