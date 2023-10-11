Заряженная Гранта Спорт — тест-драйв и видео

Эксперт «За рулем» испытал Ладу Гранту Спорт 2023 на Нижегородском гоночном кольце

Лада Гранта Спорт стала первой полноценной новинкой АВТОВАЗа в новые времена.

В отличие от «приспортивленной» версии Drive Active, изменения в машине коснулись не только внешности и подвески. Доработке подверглось почти всё – кроме заднего ряда и багажника. Причем теперь Гранта Спорт доступна не только в кузове седан, но и лифтбек. Идеальный снаряд на каждый день?

Какой мотор?

Двигатель – доработанный 1600‑кубовый шестнадцатиклапанник ВАЗ‑21127. Здесь иные распредвалы с высокими кулачками, измененный впуск и выпуск, причем последний – с гравировкой Лада Спорт. И он настолько горяч, что на тестовых машинах расплавил пластик нижней кромки заднего бампера, где крепится насадка глушителя. Нас уверили, что это проблема предсерийных машин.

С двигателя сняли 118 л. с. (против штатных 106 сил) и больше 150 ньютон-метров момента. Весьма недурно для машины весом чуть больше тонны. Гранта Спорт выезжает из 10 секунд в спринте до первых 100 км/ч, а до вторых не доезжает совсем чуть-чуть – ­максималка 195 км/ч.

Подъем впускных клапанов вырос на 1,95 мм, выпускных – на 1,55 мм. На 15% увеличено количество попадающего в камеры сгорания воздуха – мотор «разогнали» до 118 л. с. и 151 Н·м.

На кольце

По управляемости Гранта Спорт не подкачала, доказывая, что у эволюционирующей на протяжении почти 40 лет «восьмой» платформы еще есть порох. При небольших углах поворота на руле чувствуется правильное реактивное действие, а устойчивость на дуге несравнима с базовой машиной. Из всех особенностей осталась лишь склонность к распрямлению траектории при явном переборе скорости.

При этом даже со спортивными амортизаторами Гранта не превратилась в костотряс. На идеальных покрытиях можно желать даже более жесткой подвески, зато по разбитой дороге Гранта едет с приятным запасом. Кочки и стыки не проходят незамеченными, но обрабатывается всё это гладко. В общем, можно носиться не только по ровному асфальту, но и по разбитому.

Взгляд цепляют руль с кожаной обивкой и красным «центром» и новые приборы.

Сиденья – с развитой боковой поддержкой. Увеличена длина подушки. Оснащение скромное – базовая меди­асистема и простой отопитель.

Универсален и двигатель: до 3500 об/мин есть довольно сносная тяга, которой хватает для нормального перемещения в потоке. А на более высоких оборотах мотор просыпается и под задорный рев уверенно разгоняет Гранту. Полка момента не вынуждает постоянно орудовать рычагом коробки – даже с укороченной с 3,9 до 4,1 главной парой можно довольно долго оставаться на одной передаче. Ценное качество, особенно для неопытных «пилотов».

И тормоза другие! Диаметр передних дисков увлечен с 260 до 284 мм. Задние барабаны уступили место суппортам и дискам диаметром 240 мм от Весты. Но меня больше удивило не то, как Гранта замедляется, а живучесть тормозов! Даже после трех подряд боевых кругов тормоза продолжают держать. И только после пяти-шести быстрых кругов Нижегородского кольца педаль начинает проваливаться – завидная выносливость для стандартных дисков и колодок!

Задние барабаны заменили на дисковые механизмы от Весты, а передние диски увеличены в диаметре на 24 мм.

Вне кольца

Вне гоночного трека Гранта – вполне удобный автомобиль. Она не раздражает постоянным гулом выпускной системы, не вытрясает душу на каждом стыке и не требует выкручивать двигатель.

Огромный багажник. Недорогое обслуживание. Для полного счастья не хватает приличного оснащения, ведь ради снижения цены за основу была взята простенькая версия Комфорт. А в ней нет почти ничего – только простой отопитель с кондиционером, АБС, базовая аудиосистема и передние электростеклоподъемники. Даже центрального замка нет – хочется верить, что это временное явление.

ОСТОРОЖНО, ЗАРЯЖЕНО! В 1997 появился ВАЗ‑21106 с двухлитровым двигателем Opel C20XE мощностью 150 л. с.. Такая «десятка» разгонялась до 205 км/ч и набирала первые 100 км/ч за 9,5 с. Рулевое управление было дополнено ГУРом, а передняя подвеска имела оригинальный подрамник. ВАЗ‑21106 Лада Гранта Спорт Лада Калина Спорт В 2008 начался выпуск Калины Спорт с двигателем 1,6 мощностью 98 л. с. Из всех заряженных серийных Лад ее возможности были самыми скромными. Спортивная версия у первой Гранты появилась в 2013 году. У нее был 16‑клапанный двигатель 1600 мощностью 120 л. с. На конвейере она продержалась до 2018 года. В 2015 году появилась самая экстремальная модификация Калины – NFR со 136‑сильным мотором. Лада Калина NFR Лада Веста Спорт Лада Веста Спорт дебютировала в 2018 году. Седан с двигателем ВАЗ‑21179 мощностью 145 л. с. должен остаться самой мощной и быстрой моделью в линейке, но показатели обновленной Весты Спорт NG пока не обнародованы.

Уровень – новичок

Гранта Спорт отлично подойдет тем, кто планирует попробовать себя на кольце при минимальном бюджете или просто хочет получать удовольствие от вождения каждый день. Гранта Спорт прощает ошибки и не заставляет сражаться с собой так, как стандартная машина.

Цены не радуют: до 1,3 млн рублей за седан, а за лифтбек надо доплатить еще 50 тысяч. Но, как известно, нет спорта дороже, чем автомобильный. А для тех, кто хочет не только играть в Гран Туризмо на приставке, но и почувствовать его в реальной жизни, Гранта Спорт может стать неплохим входным билетом.

На треке Гранта Спорт дружелюбна и прощает многое.

Лада Гранта Спорт

Длина / ширина / высота / база 4286 / 1700 / 1450 / 2482 мм

4286 / 1700 / 1450 / 2482 мм Снаряженная масса 1115 кг

1115 кг Объем багажника 440 / 760 л

440 / 760 л Максимальная скорость 195 км/ч

195 км/ч Разгон 0–100 км/ч 9,8 с

9,8 с Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1596 см³; 86,6 кВт / 118 л.с. при 5900 об/мин; 151 Н·м при 5000 об/мин

бензиновый, P4, 16 клапанов, 1596 см³; 86,6 кВт / 118 л.с. при 5900 об/мин; 151 Н·м при 5000 об/мин Топливо / запас топлива АИ-95 / 50 л

АИ-95 / 50 л Трансмиссия передний привод; М5

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Фото: АВТОВАЗ