Электрогрузовик в бизнесе – первые отзывы

Бизнесмены оставили первый отзыв об электромобиле EVM PRO

Электромобиль EVM PRO прошел испытания тест-драйвом в компании Whoosh – оператор кикшеринга (прокат электросамокатов).

В течение полутора месяцев грузовик использовался для перевозки самокатов. В ходе испытаний электрокару было найдено еще одно применение: батарея машины может стать power-банком для других электрических транспортных средств.

Вот как об электромобиле EVM PRO отзывается операционный директор Whoosh Вадим Гаевский:

«Это был прекрасный опыт! Мы видим реальную выгоду для бизнеса. Во-первых, большая вместительность: в обычном автомобиле умещается 35 самокатов, в электрогрузовике – до 50-60. А это значит, что нужно делать меньше рейсов за день, что снижает пробег и издержки. Мы не платили за парковки в Москве, что увеличило скорость работы водителя в 1,5 раза. Стоимость 1 км значительно ниже, чем у ДВС, не требуются регулярные вложения в обслуживание – достаточно следить за общим техническим состоянием. Важно отметить, что EVM PRO не шумит, тем самым, не мешая жителям окрестных домов».

EVM PRO – российская разработка на базе шасси УАЗ Профи. Он на 77% состоит из комплектующих российского производства. По данным производителя, ресурс электродвигателя в 10 раз больше, чем у двигателя внутреннего сгорания, а стоимость обслуживания на 50-70% ниже.

Характеристики и преимущества EVM PRO:

ресурс электробатареи 750 тыс. км, двигателя – до 1 млн км пробега;

1 км пробега EVM PRO стоит 7–8 руб. (у автомобилей с ДВС 13–15 руб. за км);

время зарядки – 2 часа;

запас хода на одном заряде – до 300 км;

межсервисный пробег – 30 000 км;

емкость батареи – 90 кВт · ч;

ч; максимальная скорость движения – 120 км/ч;

грузоподъемность – до 1 тонны;

типы кузова: промтоварный фургон, еврофургон, изотермический фургон, холодильник (авторефрижератор);

субсидирование от государства – 950 тыс. руб.;

бесплатная парковка, бесплатный проезд по платным магистралям и отсутствие налогов по всей России.