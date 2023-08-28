Электрогрузовик в бизнесе – первые отзывы
Электромобиль EVM PRO прошел испытания тест-драйвом в компании Whoosh – оператор кикшеринга (прокат электросамокатов).
В течение полутора месяцев грузовик использовался для перевозки самокатов. В ходе испытаний электрокару было найдено еще одно применение: батарея машины может стать power-банком для других электрических транспортных средств.
Вот как об электромобиле EVM PRO отзывается операционный директор Whoosh Вадим Гаевский:
«Это был прекрасный опыт! Мы видим реальную выгоду для бизнеса. Во-первых, большая вместительность: в обычном автомобиле умещается 35 самокатов, в электрогрузовике – до 50-60. А это значит, что нужно делать меньше рейсов за день, что снижает пробег и издержки. Мы не платили за парковки в Москве, что увеличило скорость работы водителя в 1,5 раза. Стоимость 1 км значительно ниже, чем у ДВС, не требуются регулярные вложения в обслуживание – достаточно следить за общим техническим состоянием. Важно отметить, что EVM PRO не шумит, тем самым, не мешая жителям окрестных домов».
EVM PRO – российская разработка на базе шасси УАЗ Профи. Он на 77% состоит из комплектующих российского производства. По данным производителя, ресурс электродвигателя в 10 раз больше, чем у двигателя внутреннего сгорания, а стоимость обслуживания на 50-70% ниже.
Характеристики и преимущества EVM PRO:
- ресурс электробатареи 750 тыс. км, двигателя – до 1 млн км пробега;
- 1 км пробега EVM PRO стоит 7–8 руб. (у автомобилей с ДВС 13–15 руб. за км);
- время зарядки – 2 часа;
- запас хода на одном заряде – до 300 км;
- межсервисный пробег – 30 000 км;
- емкость батареи – 90 кВт·ч;
- максимальная скорость движения – 120 км/ч;
- грузоподъемность – до 1 тонны;
- типы кузова: промтоварный фургон, еврофургон, изотермический фургон, холодильник (авторефрижератор);
- субсидирование от государства – 950 тыс. руб.;
- бесплатная парковка, бесплатный проезд по платным магистралям и отсутствие налогов по всей России.
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Отзывы о УАЗ Профи (636)
Работаю на Профи третий год. 150 лс, 2.7 л, Комфорт. Кабина тесновата конечно, если я+плюс два грузчика, то прям впритык. Пассажирский диван жесткий. Зато много удобств для водителя, полочки всякие, хороший кондей, приличная мультимедиа. Как будто и не в грузовике вовсе. Поначалу руль в руки бил пока я не прикрутил к тяге демпфер и раздатка гудела пока не набил ваты под чехол ее ручки. Хорошо бы это на заводе делали. А так вроде ничего. Управляемость на уровне любого другого грузовика. Едет уверенно, ощущается подвеска серьезного внедорожника, причем ход очень мягкий как под грузом, так и пустым. Была затырка с заводом двигателя - оказалось нужно было просто подтянуть клеммы аккумулятора.