Тяжело снять задние заглушки на фонарях? Вот простое и гениальное решение!

Читатель «За рулем» изобрел инструмент для легкого снятия заглушек ламп в оптике

Перегорела лампочка заднего габарита на моем лифтбеке Лада Гранта. Снять защитную крышку фонаря оказалось проблемой – надо было вдвое сложить самый длинный палец и отогнуть верхний замок крышки.

Пришлось изобрести приспособление, состоящее из шурупа-крючка 80 на 6 мм и деревянной палочки.

Приспособление для снятия защитной крышки фонаря

О. Фенин, г. Новосибирск

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