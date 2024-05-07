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Тяжело снять задние заглушки на фонарях? Вот простое и гениальное решение!

Читатель «За рулем» изобрел инструмент для легкого снятия заглушек ламп в оптике

Ни запаски, ни насоса – как справиться с проколом голыми руками

Перегорела лампочка заднего габарита на моем лифтбеке Лада Гранта. Снять защитную крышку фонаря оказалось проблемой – надо было вдвое сложить самый длинный палец и отогнуть верхний замок крышки.

Пришлось изобрести приспособление, состоящее из шурупа-крючка 80 на 6 мм и деревянной палочки.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
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Приспособление для снятия защитной крышки фонаря
Приспособление для снятия защитной крышки фонаря

О.Фенин, г. Новосибирск

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

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За РулемРевин Алексей
Фото:О. Фенин
Количество просмотров 5
07.05.2024
Фото:О. Фенин
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

-35