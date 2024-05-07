Тяжело снять задние заглушки на фонарях? Вот простое и гениальное решение!
Перегорела лампочка заднего габарита на моем лифтбеке Лада Гранта. Снять защитную крышку фонаря оказалось проблемой – надо было вдвое сложить самый длинный палец и отогнуть верхний замок крышки.
Пришлось изобрести приспособление, состоящее из шурупа-крючка 80 на 6 мм и деревянной палочки.
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Отзывы о LADA Granta (20)
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...