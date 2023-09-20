Как заставить дворники работать лучше – очень простое решение

Щетки новые, а чистят с огрехами? Читатель «За рулем» устранил дефект буквально одним движением.

При замене бескаркасных щеток стеклоочистителя автомобиля обнаружил, что новые неудовлетворительно очищают поверхность стекла. Это проявляется в пропуске зоны на стекле в средней части щетки.

При осмотре обнаружил, что в этой зоне щетка не касается стекла.

Дефект легко устранил. Снятую с рычага щетку слегка выгнул в противоположную изгибу сторону. То есть щетка немного выпрямилась, и её средняя часть приблизилась к стеклу. После установки щетки стекло стало очищаться без пропусков.

М. Поляков, г. Углич

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Фото: М. Поляков