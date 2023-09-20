Как заставить дворники работать лучше – очень простое решение

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Щетки новые, а чистят с огрехами? Читатель «За рулем» устранил дефект буквально одним движением.

«За рулем» назвал лучшие щетки стеклоочистителей для авто

При замене бескаркасных щеток стеклоочистителя автомобиля обнаружил, что новые неудовлетворительно очищают поверхность стекла. Это проявляется в пропуске зоны на стекле в средней части щетки.

При осмотре обнаружил, что в этой зоне щетка не касается стекла.

Дефект легко устранил. Снятую с рычага щетку слегка выгнул в противоположную изгибу сторону. То есть щетка немного выпрямилась, и её средняя часть приблизилась к стеклу. После установки щетки стекло стало очищаться без пропусков.

М. Поляков, г. Углич

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Фото: М. Поляков

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За РулемРевин Алексей
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