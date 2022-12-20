Куда пристроить смартфон в недорогом авто — простое решение — журнал За рулем

Куда пристроить смартфон в недорогом авто - простое решение

Читатель «За рулем» «допилил» Гранту, и теперь смартфон может одновременно и заряжаться, и использоваться в качестве навигатора, не мешая обзору.

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В верхний (центральный) вещевой ящик Лады Гранты напрашивалась установка USB-порта для питания смартфонов.

  • Розетку с выключателем установил в просверленное коронкой отверстие в правой стенке ящика.
  • Подключил к проводам прикуривателя через предохранитель.
  • Смартфон креплю складным магнитным держателем, закрепленным на внутренней стороне крышки ящика.

Теперь им удобно пользоваться в качестве навигатора. Нет лишних проводов, экран в поле зрения, но обзору не мешает. При этом его удобно оставлять на зарядке, закрыв крышку.

В. Чеховский, г. Тула

Куда пристроить смартфон в недорогом авто — простое решение

Приз автору совета — набор автохимии Carville Racing.

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Обзор держателей для гаджетов тут.
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Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


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Фото: В. Чеховский

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Отзывы о LADA Granta (20)

LADA 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход — светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ — только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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