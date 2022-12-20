Куда пристроить смартфон в недорогом авто - простое решение

Читатель «За рулем» «допилил» Гранту, и теперь смартфон может одновременно и заряжаться, и использоваться в качестве навигатора, не мешая обзору.

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В верхний (центральный) вещевой ящик Лады Гранты напрашивалась установка USB-порта для питания смартфонов.

Розетку с выключателем установил в просверленное коронкой отверстие в правой стенке ящика.

Подключил к проводам прикуривателя через предохранитель.

Смартфон креплю складным магнитным держателем, закрепленным на внутренней стороне крышки ящика.

Теперь им удобно пользоваться в качестве навигатора. Нет лишних проводов, экран в поле зрения, но обзору не мешает. При этом его удобно оставлять на зарядке, закрыв крышку.

В. Чеховский, г. Тула

Приз автору совета — набор автохимии Carville Racing.

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Фото: В. Чеховский