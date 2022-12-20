Куда пристроить смартфон в недорогом авто - простое решение

В верхний (центральный) вещевой ящик Лады Гранты напрашивалась установка USB-порта для питания смартфонов.
- Розетку с выключателем установил в просверленное коронкой отверстие в правой стенке ящика.
- Подключил к проводам прикуривателя через предохранитель.
- Смартфон креплю складным магнитным держателем, закрепленным на внутренней стороне крышки ящика.
Теперь им удобно пользоваться в качестве навигатора. Нет лишних проводов, экран в поле зрения, но обзору не мешает. При этом его удобно оставлять на зарядке, закрыв крышку.
В. Чеховский, г. Тула
Приз автору совета — набор автохимии Carville Racing.
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Фото: В. Чеховский