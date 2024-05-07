Экшн от первого лица: инспектор ДПС тушит полыхающий гараж (видео)
Патрулирование улиц Якутска в праздничный день 1 мая для инспекторов ДПС Арнольда Григорьева и Анатолия Сивцева обернулось серьезным испытанием профессиональных навыков. Проезжая ранним утром по улице Ильменской, они заметили клубы дыма, а подъехав поближе, поняли, что горит гараж, расположенный рядом с жилым домом. Ребята сообщили в дежурную часть и вызвали пожарных.
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Один из инспекторов перебрался через забор и открыл калитку, после чего они прошли в дом, где обнаружили спящую семью – супругов и их несовершеннолетнего сына. Полицейские разбудили их и сообщили о случившемся.
«Опасаясь, что пламя может добраться до газовой линии и жилого дома, автоинспекторы попросили женщину с ребенком отойти на безопасное расстояние, отогнали за ворота припаркованный рядом с горящим строением фургон и вместе с хозяином стали тушить пожар, используя огнетушители из патрульной машины, воду и подручные средства», – сообщила пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
А тут подоспели и пожарные машины, с помощью огнеборцев возгорание было ликвидировано. Гараж оказался поврежден, но на этом всё – ни дом, ни жильцы не пострадали. Семья обратилась к министру внутренних дел республики с просьбой представить полицейских к награде.
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Источник: МВД Медиа