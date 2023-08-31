Chery привезет в Россию новые гибридные модели

Гибридные версии флагманских моделей Chery появятся в России к концу 2024 года

Китайский автоконцерн Chery намерен расширить свое присутствие на российском рынке за счет продаж новых гибридных моделей. По словам директора по маркетингу АО «Чери Автомобили Рус» Ильи Алимова, расширение продуктовой линейки запланировано на конец следующего года.

Сначала это будут гибридные версии только флагманских моделей, но постепенно каждый автомобиль получит исполнение с бензин-электрической силовой установкой. Какие именно модели в таком исполнении первыми пополнят российский рынок, пока не сообщается.

На сегодняшний день Chery продает в России только одну гибридную модель – кроссовер Tiggo 8 Pro e+ по цене от 3,61 млн рублей. В ближайшем будущем компания готовится представить обновленную версию этого кроссовера, но подробностей о нем пока нет.

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Источник: Autonews

Фото: Chery