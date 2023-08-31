Сколько стоит отдохнуть в России – самый дешевый и самый дорогой варианты

Российский союз туриндустрии назвал регионы с самым доступным и самым дорогим отдыхом

К концу 2023 года туристический поток внутри России может достигнуть 80 млн поездок, что будет означать прирост в 10% по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем, статистика фиксирует рост стоимости отдыха в РФ – в среднем он составил чуть более 10%.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), в нынешний курортный сезон средняя цена ночи на одного человека – 7,7 тысяч рублей. Но в зависимости от категории размещения скачок цен выглядит по-разному.

«Наибольший рост стоимости произошел в сегменте санаториев – 15,9%, что выше средних показателей по стране. Ценообразование в туризме – производная от спроса и наличия предложения, а новых санаториев, к сожалению, больше не стало. Хороших здравниц в целом по стране немного. Как следствие – повышенный спрос, усиленный последствиями пандемии и ограничениями выезда за рубеж», – отмечает президент РСТ Илья Уманский.

Рост цен в разных категориях размещения, 2023 год

санатории – 15,9%

отели 5* – 5% (в среднем 17 тысяч на человека в сутки)

отели 3-4* – 9% (7,8 тысячи рублей)

отели 2* – 5% (2,3 тысячи рублей)

Регионы с самой высокой стоимостью отдыха (9-13 тысяч рублей за ночь)

Алтай

Ленинградская область

Краснодарский край

Московская область

Карелия

Тверская область

Северная Осетия

Ставропольский край

Калининградская область

Регионы с самой низкой стоимостью отдыха

Калмыкия (средняя стоимость номера – 2900 рублей)

Курская область

Еврейская автономная область

Забайкальский край

Марий Эл

Орловская, Томская, Брянская, Вологодская и Оренбургская области.

Самые дорогие примеры бронирования летом 2023 года

Крым. За 14 дней компания из 6 гостей заплатила за отель 4,9 млн рублей.

Санкт-Петербург. За 4 июньские ночи в отеле с видом на Исаакиевский собор гость заплатил 741 тысячу рублей.

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Фото: АГН «Москва», Unsplash