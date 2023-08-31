Сколько стоит отдохнуть в России – самый дешевый и самый дорогой варианты
Российский союз туриндустрии назвал регионы с самым доступным и самым дорогим отдыхом
К концу 2023 года туристический поток внутри России может достигнуть 80 млн поездок, что будет означать прирост в 10% по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем, статистика фиксирует рост стоимости отдыха в РФ – в среднем он составил чуть более 10%.
По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), в нынешний курортный сезон средняя цена ночи на одного человека – 7,7 тысяч рублей. Но в зависимости от категории размещения скачок цен выглядит по-разному.
«Наибольший рост стоимости произошел в сегменте санаториев – 15,9%, что выше средних показателей по стране. Ценообразование в туризме – производная от спроса и наличия предложения, а новых санаториев, к сожалению, больше не стало. Хороших здравниц в целом по стране немного. Как следствие – повышенный спрос, усиленный последствиями пандемии и ограничениями выезда за рубеж», – отмечает президент РСТ Илья Уманский.
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Рост цен в разных категориях размещения, 2023 год
- санатории – 15,9%
- отели 5* – 5% (в среднем 17 тысяч на человека в сутки)
- отели 3-4* – 9% (7,8 тысячи рублей)
- отели 2* – 5% (2,3 тысячи рублей)
Регионы с самой высокой стоимостью отдыха (9-13 тысяч рублей за ночь)
- Алтай
- Ленинградская область
- Краснодарский край
- Московская область
- Карелия
- Тверская область
- Северная Осетия
- Ставропольский край
- Калининградская область
Регионы с самой низкой стоимостью отдыха
- Калмыкия (средняя стоимость номера – 2900 рублей)
- Курская область
- Еврейская автономная область
- Забайкальский край
- Марий Эл
- Орловская, Томская, Брянская, Вологодская и Оренбургская области.
Самые дорогие примеры бронирования летом 2023 года
- Крым. За 14 дней компания из 6 гостей заплатила за отель 4,9 млн рублей.
- Санкт-Петербург. За 4 июньские ночи в отеле с видом на Исаакиевский собор гость заплатил 741 тысячу рублей.
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Фото: АГН «Москва», Unsplash
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