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Сколько стоит отдохнуть в России – самый дешевый и самый дорогой варианты

Российский союз туриндустрии назвал регионы с самым доступным и самым дорогим отдыхом

К концу 2023 года туристический поток внутри России может достигнуть 80 млн поездок, что будет означать прирост в 10% по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем, статистика фиксирует рост стоимости отдыха в РФ – в среднем он составил чуть более 10%.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), в нынешний курортный сезон средняя цена ночи на одного человека – 7,7 тысяч рублей. Но в зависимости от категории размещения скачок цен выглядит по-разному.

«Наибольший рост стоимости произошел в сегменте санаториев – 15,9%, что выше средних показателей по стране. Ценообразование в туризме – производная от спроса и наличия предложения, а новых санаториев, к сожалению, больше не стало. Хороших здравниц в целом по стране немного. Как следствие – повышенный спрос, усиленный последствиями пандемии и ограничениями выезда за рубеж», – отмечает президент РСТ Илья Уманский.
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Рост цен в разных категориях размещения, 2023 год

  • санатории – 15,9%
  • отели 5* – 5% (в среднем 17 тысяч на человека в сутки)
  • отели 3-4* – 9% (7,8 тысячи рублей)
  • отели 2* – 5% (2,3 тысячи рублей)

Регионы с самой высокой стоимостью отдыха (9-13 тысяч рублей за ночь)

    Автомаршрут на Дальний Восток – названы плюсы и минусы
    • Алтай
    • Ленинградская область
    • Краснодарский край
    • Московская область
    • Карелия
    • Тверская область
    • Северная Осетия
    • Ставропольский край
    • Калининградская область

    Регионы с самой низкой стоимостью отдыха

    • Калмыкия (средняя стоимость номера – 2900 рублей)
    • Курская область
    • Еврейская автономная область
    • Забайкальский край
    • Марий Эл
    • Орловская, Томская, Брянская, Вологодская и Оренбургская области.

    Самые дорогие примеры бронирования летом 2023 года

      • Крым. За 14 дней компания из 6 гостей заплатила за отель 4,9 млн рублей.
      • Санкт-Петербург. За 4 июньские ночи в отеле с видом на Исаакиевский собор гость заплатил 741 тысячу рублей.
      • «За рулем» можно читать в Viber

      Фото: АГН «Москва», Unsplash

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      За РулемИннокентий Кишкурно
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