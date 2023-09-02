Солнце на капоте поможет аккумулятору зарядиться

Новая технология позволяет капоту накапливать энергию в дополнение к аккумулятору

Институт Фраунгофера (Германия) изобрел тончайшие солнечные элементы для капотов автомобилей. Они плоские, как фольга, и их можно наносить на металлические поверхности.

Больше фотоэлектрической поверхности означает больше электричества для аккумулятора электромобиля.

невидимая пленка-энергонакопитель на капоте

До сих пор солнечные элементы в электромобилях изготавливались из стекла и поэтому были интегрированы в панорамное окно крыши.

Изобретение пленки для солнечных батарей позволит использовать капот в качестве фотоэлектрической поверхности. Но это еще не все: путем ламинирования и герметизации солнечных элементов на металле их можно сделать практически незаметными на поверхности капота.

Первые испытания тонких солнечных элементов «в цвете» были проведены на автомобиле VW Polo. Новинка имеет номинальную мощность 115 Вт и состоит из 120 «солнечных» элементов.

Чистые затраты на производство пленки для капота оцениваются в 100–150 евро, при условии крупномасштабного производства.

Новую разработку обещают представить на выставке IAA Mobility 2023 в Мюнхене.

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Источник: Auto Zeitung

Фото: Fraunhofer ISE