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Солнце на капоте поможет аккумулятору зарядиться

Новая технология позволяет капоту накапливать энергию в дополнение к аккумулятору

Институт Фраунгофера (Германия) изобрел тончайшие солнечные элементы для капотов автомобилей. Они плоские, как фольга, и их можно наносить на металлические поверхности.

Больше фотоэлектрической поверхности означает больше электричества для аккумулятора электромобиля.

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До сих пор солнечные элементы в электромобилях изготавливались из стекла и поэтому были интегрированы в панорамное окно крыши.

Изобретение пленки для солнечных батарей позволит использовать капот в качестве фотоэлектрической поверхности. Но это еще не все: путем ламинирования и герметизации солнечных элементов на металле их можно сделать практически незаметными на поверхности капота.

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Первые испытания тонких солнечных элементов «в цвете» были проведены на автомобиле VW Polo. Новинка имеет номинальную мощность 115 Вт и состоит из 120 «солнечных» элементов.

Чистые затраты на производство пленки для капота оцениваются в 100–150 евро, при условии крупномасштабного производства.

Новую разработку обещают представить на выставке IAA Mobility 2023 в Мюнхене.

Источник: Auto Zeitung

Фото: Fraunhofer ISE

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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