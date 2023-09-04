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Держи дистанцию! Стрелки и галочки помогут водителю

На трассе М-12 появится новая разметка для соблюдения дистанции

На трассе М-12 «Восток» появится специальная разметка, состоящая из стрелок или галочек (шевронов), которая поможет водителям держать необходимую дистанцию при движении, сообщили в «Автодоре».

Видя перед собой два шеврона до находящейся впереди машины, водители будут уверены, что дистанция безопасная.

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Для участков с разрешенной скоростью 110 км/ч назначена безопасная дистанция – 55 м, а там, где можно ехать 130 км/ч – 65 метров.

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

«Все спорят. Особенно страстно критикуют те, кто считает, что 55–65 метров мало и что нужно 100–120 метров. Пока все спорят, я съездил и посмотрел – на участок ЦКАД, где такая разметка уже есть.

Так вот, соотношение 1 метр дистанции на 2 км/ч скорости – вполне рабочее. У нас чаще всего не выдерживают даже такую – едут гораздо «плотнее», подвергая опасности себя и других.

Так что, такие шевроны на дороге – полезное дело. В Германии, кстати, принято такое же соотношение: один к двум, метр дистанции на 2 км/ч».

Трасса М-12 длиной 811 км пройдет по Московской, Владимирской, Нижегородской областям, Чувашии и Татарстану, объединив 17 региональных центров.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ТАСС

Фото: Бизнес Online/ТАСС, https://t.me/maximkadakov, Автодор

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За РулемАлексеева Елена
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