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Хуснуллин: трасса М-12 от Москвы до Казани будет полностью готова к 20 декабря

Марат Хуснуллин: Трасса М-12 Москва–Казань практически построена

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил президенту РФ Владимиру Путину, что дорожники почти полностью завершили строительство новых участков автомагистрали М-12, соединяющей Москву и Казань.

«Мы завершили мост через Волгу, надвижку. <…> Буквально мы вот с компанией "Автодор", строителями сегодня открыли. Это очень знаковое событие. То есть у нас теперь вся трасса от Москвы до Казани соединена. Осталось только асфальт положить», – отметил Хуснуллин.

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Он добавил, что участок от Москвы до Арзамаса Нижегородской области планируется запустить уже 5 сентября, а полностью трасса до Казани будет готова к 20 декабря 2023 года.

Накануне «Автодор» обнародовал тарифы на проезд по построенным участкам М-12 от Москвы до Арзамаса – они оказались в два раза выше, чем стоимость проезда по другим участкам этой же федеральной трассы.

Источник: ТАСС

Фото: «Автодор»

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