Строительство ускорится: власти пообещали дорожникам кредит под 3%

Кабмин возобновит программу субсидирования компаний, строящих и ремонтирующих дороги

Правительство России возобновит программу субсидирования компаний, занимающихся ремонтом и строительством дорог, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с замами.

Теперь такие компании смогут получать льготные займы на опережающее выполнение заказов, в том числе и тех, которые реализуются по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Ставка по таким кредитам снижена до 3%, а направить на эти цели собираются 700 млн рублей.

Это позволит профинансировать важные инфраструктурные проекты, которые соединяют территорию нашей большой страны. Во всех городах и поселках должны появиться современные транспортные сети, отметил премьер.

Ранее президент Владимир Путин отмечал, что прочную основу для роста экономики создают новые дороги и удобная логистика. Это открывает перспективы для бизнеса и дает возможность наращивать экспорт.

Мишустин особо остановился на подъездных дорогах к образовательным учреждениям: «поскольку по ним ездят дети – все должно быть безопасно и надежно».

До конца этого года к нормативу должны привести 2,5 тыс. км «школьных» дорог, это 830 маршрутов к образовательным детским учреждениям. На сегодняшний день отремонтировано почти 907 км.

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Источник: Правительство РФ

Фото: Deposiphotos