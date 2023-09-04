Tesla здесь не место: электрокары не пускают на парковку аэропорта в Китае

Из-за боязни шпионажа водителям Tesla запрещают парковаться рядом с аэропортом

Китайцы уже не первый год утверждают, что у электромобилей Tesla есть функция, которая позволяет вести видеонаблюдение и записывать на встроенную камеру происходящее вокруг, даже когда мотор автомобиля заглушен. А потому для водителей таких авто аэропорт в городе Юэян в Китае ввел запрет на парковку на своей территории.

Представители аэропорта объяснили, что Tesla могут получить доступ к секретной информации.

Мнения пользователей интернета на этот счет разделились. Одни поддерживают решение администрации аэропорта, обращая внимание, что это военно-гражданский объект и безопасность превыше всего.

Другие иронизируют, что в таком случае на территории аэропорта надо отнимать все видеорегистраторы.

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Источник, фото: Weibo.com