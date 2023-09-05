Дорогу под Ярославлем «отремонтировали» мусором
Пластиковые бутылки и битый кирпич стали материалом для ремонта дороги в Ярославской области
В городе Тутаеве Ярославской области жителей не устроил «ремонт» дороги, который, по их мнению, провели местные власти. Огромные ямы просто засыпали битым кирпичом, пластиковыми бутылками, а также бытовым и строительным мусором. Как отметили жители, и раньше по этой дороге было опасно ездить, а после проведенного «ремонта» стало еще хуже.
Администрация Тутаевского района от такого ремонта открестилась и пообещала убрать весь мусор с дороги. По мнению местных властей, ямы таким образом ликвидировали сами жители.
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«Если человек сам этой дорогой пользуется, никогда так не сделает... Если уж собственноручно заваливают ямы где-то, кирпичи хотя бы колют... Да и бытовой мусор – пакеты, бутылки не кидают...» – пишут возмущенные жители в соцсетях.
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Источник: Сороканьюс
Фото: https://vk.com/ghest76
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