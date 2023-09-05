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В Китае появится еще один автобренд

Dongfeng создал новую автомобильную марку Nammi

Компания Dongfeng создала свой третий бренд новых энергетических автомобилей (NEV), который получил название Nammi. Официальное представление марки запланировано на ноябрь этого года.

Модели бренда будут построены на специальной платформе компании, которая также позволит устанавливать твердотельные аккумуляторы – их испытания автопроизводитель начал еще год назад.

Dongfeng Nammi
Dongfeng Nammi

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Под брендом Nammi планируется выпускать небольшие электромобили. Первой моделью станет Nammi 01, способный без подзарядки проехать 400 км. Этот пятиместный переднеприводный хэтчбек получит электромотор на 163 л. с., двухспицевое рулевое колесо, большой экран мультимедийной системы, светодиодные фары и фонари, а также 17-дюймовые колесные диски. Других подробностей про модель пока нет.

Dongfeng Nammi
Dongfeng Nammi

Источник, фото: CarNewsChina

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За РулемПономарева Дарина
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