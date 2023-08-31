Новый бренд Jaecoo объявил прием предзаказаов на кроссовер J7

На российский рынок выходит первая модель марки Jaecoo

Марка Jaecoo готова к выводу на российский рынок нового кроссовера Jaecoo J7 – он станет первой моделью в продуктовой линейке бренда. У российского потребителя уже есть возможность сделать предварительный заказ на модель в дилерских центрах Omoda и Jaecoo. Цены и комплектации кроссовера производитель обещает раскрыть ближе к старту продаж – к концу сентября 2023 года.

Jaecoo J7 будет доступен с передним и полным приводом, в четырех комплектациях: Lifestyle, Ultimate, Active и Supreme. Автомобиль оснащен турбодвигателем объемом 1,6 л мощностью 186 л.с. (275 Нм) и семиступенчатым роботом DCT7 с двойным «мокрым» сцеплением.

В базовой версии Lifestyle новинка уже обладает богатым функционалом и широким перечнем базового оборудования. В частности, автомобиль оснащен легкосплавными колесными дисками диаметром 18 дюймов, светодиодной оптикой, бесключевым доступом, запуском мотора с ключа, центральным замком с дистанционным управлением и др.

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Источник и фото: Jaecoo



