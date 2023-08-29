Названы самые дешевые китайские автомобили на российском рынке

Составлен топ-5 китайских автомобилей в России стоимостью до 2 млн рублей

Китайский автопром уверенно теснит на российском авторынке все остальные машины. Но при этом их стоимость далеко не бюджетная: моделей по цене до двух миллионов рублей не так и много.

Вот как выглядит на сегодняшний день топ-5 самых дешевых китайских авто в России.

1. JAC S3. Стоимость кроссовера в базовой комплектации Comfort составляет 1,399 млн рублей. За эти деньги покупатель получит автомобили с двигателем 1,6 л мощностью 109 л. с. и механической коробкой передач.

2. Changan Alsvin. Седан в начальной комплектации LX можно купить за 1,65 млн рублей. Автомобиль будет с мотором 1,5 л мощностью 98 л.с. и пятиступенчатым роботом. При этом у этого седана довольно богатое стандартное оснащение.

3. Livan X3 Pro. Кроссовер СП Lifan и Geely, недавно появившийся на российском рынке, можно купить за 1,7 млн рублей. В России его предлагают в единственной комплектации Luxury с двигателем 1,5 л мощностью 103 л. с. и вариатором.

4. BAIC U5 Plus. Седан калининградской сборки, который недавно вышел на рынок, предлагают за 1,779 млн рублей. В комплектации Luxury это будет автомобиль с двигателем 1,5 л мощностью 113 л. с. на вариаторе.

5. BAIC X35. Кроссовер калининградской сборки предлагают по цене 1,839 млн рублей. В базовой самой доступной комплектации это будет автомобиль с двигателем 1,5 л мощностью 116 л. с. и МКП.

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Источник: Автоновости дня