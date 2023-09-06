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Volkswagen ID GTIВ Мюнхене показали концепт нового «горячего» хэтча Volkswagen ID.GTI
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В Мюнхене показали концепт нового «горячего» хэтча Volkswagen ID.GTI

Серийный Volkswagen ID GTI дебютирует в 2026 году

На Мюнхенском автосалоне состоялась официальная презентация концепта нового электрокара Volkswagen ID.GTI. Причем Volkswagen объявил, что серийная версия уже запланирована и дебютирует в 2026 году, а в продаже автомобиль появится в начале 2027-го. Поскольку до этого еще много времени, о технических характеристиках модели пока ничего не рассказали.

Судя по форме кузова и габаритам, модель заменит Golf GTI и другие вариации спортивного хэтчбека.

Volkswagen ID GTI
Volkswagen ID GTI

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В основу ID.GTI легла стандартная архитектура MEB Entry, созданная для электрокаров.

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Серийная модель должна быть примерно того же размера, что и концепт: длина – 4104 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1499 мм, колесная база – 2600 мм. Шоукар, представленный в Мюнхене, немного больше, чем супермини Polo, но меньше, чем Golf. На нем установлены 20-дюймовые колеса.

Volkswagen ID.GTI будет переднеприводным хэтчбеком, предположительно с мотором мощностью более 200 л.с., учитывая, что обычный концепт ID.2all, на котором основан GTI (платформа MEB Entry), уже имел мощность 223 л.с. Также известно, что в версии GTI появится управляемый электроникой дифференциал и специальные ездовые режимы.

Volkswagen ID GTI
Volkswagen ID GTI

Любопытно, что VW ничего не сказал на выставке в Мюнхене о новом логотипе GTI, зарегистрированном в этом году как торговая марка, в котором буква «I» заменена молнией.

Источник: Motor1.com

Фото: VW

Volkswagen ID GTI
Volkswagen ID GTI
Volkswagen ID GTI

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За РулемАлексеева Елена
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