На автосалоне в Мюнхене показали новую систему видеокамер

На выставке IAA Mobility в Мюнхене Magna представила фронтальную камеру 5-го поколения

Система фронтальных камер, представленная компанией Magna на выставке IAA Mobility в Мюнхене, имеет более широкое поле обзора с углами в 120 градусов по горизонтали и 48 градусов по вертикали.

Это позволяет обнаруживать как препятствия на расстоянии более 160 метров перед автомобилем, так и объекты, расположенные сбоку, такие как светофоры, машины экстренных служб и приближающиеся транспортные средства.

Модуль фронтальной камеры Magna пятого поколения

Устройство имеет разрешение восемь мегапикселей, частоту кадров 36 в секунду и полноцветное изображение.

В функции устройства входят, среди прочего, автоматический ассистент парковки для индивидуально заданного парковочного места, распознавание условий окружающей среды (грязь, снег, песок) и выявление перехода зон, пригодных для проезда в недоступные места. Например, от асфальта к траве, распознавание границ строительной площадки и так далее.

Серийный старт производства модуля камеры нового поколения должен состояться в конце этого месяца.

По данным компании, уже получен крупный заказ от известного европейского автопроизводителя, который в ближайшие годы будет устанавливать улучшенные камеры на несколько моделей своих автомобилей.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: auto-medienportal.net

Фото: Magna