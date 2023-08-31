Международный автосалон в Мюнхене: что там стоит посмотреть
Подготовка к выставке IAA Mobility в Мюнхене кипит, при этом критики автосалона не устают повторять, что такой выставочный формат устарел. Так что стоит посмотреть в столице Баварии?
Mercedes-Benz покажет концепт будущего электрического E-класса. Электрический суперкар Vision One Eleven – современная интерпретация C111 – еще одно яркое событие на стенде марки.
BMW продемонстрирует, как будет выглядеть следующее поколение электромобилей из Баварии через два года и как будет выглядеть новая 5-я серия в ближайшее время. Также обещают показать концепты следующего поколения электрических MINI.
Opel представит концепт Experimental, который дает представление о Manta будущего. Corsa Electric и Astra Sports Tourer Electric – две мировые премьеры, которые вскоре появятся и в автосалонах.
Ford представит электрический внедорожник Explorer.
BYD предложит тест-драйвы своих моделей на Галериштрассе, а SAIC, кроме тест-драйва, покажет на стенде новый X-Peng.
Также можно будет протестировать новый китайский Smart и модели от Polestar.
На автосалоне представят продукцию не только классических автопроизводителей, но и технологических компаний, таких как Amazon, Немецкий аэрокосмический центр или Hyperloop, которые демонстрируют свое видение мобильности будущего.
На IAA в этом году ожидается около 700 тысяч посетителей. Автосалон пройдет в Мюнхене с 4 по 10 сентября.
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Источник: Сar editors
Фото: IAA Mobility
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