Отключение IT-систем Audi, BMW и Mercedes-Benz – мнение владельцев

A2:Research: реакция владельцев Audi, BMW и Mercedes на отключение ПО в России

Владельцы автомобилей «немецкой тройки», включая Audi, BMW и Mercedes-Benz, поделились своей реакцией на отключение IT-систем этих автопроизводителей в России. Исследование провел центр A2:Research. Больше половины (56%) владельцев рассматривают такие действия как грубое нарушение их потребительских прав.

Часть из них почувствовали возмущение (23%) и грусть (22%). Еще 11% были удивлены и шокированы такими действиями. Каждого десятого владельца автомобиля из «немецкой тройки» охватили страх и тревога за будущее своих машин.

Сложности, связанные с владением немецкими автомобилями, появлялись и ранее. 86% автовладельцев сообщили о том, что содержать Audi, BMW и Mercedes-Benz в России стало теперь сложнее и дороже. Заметно выросла стоимость запчастей для 43% из них, 23% столкнулись с невозможностью использовать гарантию, а 18% – с повышением цен на услуги специализированных техцентров.

66% осознают, что в будущем они могут столкнуться с серьезными ограничениями и трудностями в эксплуатации своих машин. Поэтому уже 45% поклонников немецких автомобилей рассматривают альтернативные марки.

По данным сервиса Авто.ру, 49% российских владельцев автомобилей марок VAG, BMW и Mercedes-Benz готовы рассмотреть китайские бренды в качестве альтернативы. Среди пяти китайских брендов, которые, по мнению владельцев BMW и Mercedes-Benz, сопоставимы по качеству, можно выделить Tank (19%), Changan (18%), Geely (16%), Chery (15%) и Exeed (12%). Владельцы Volkswagen также переходят на китайские марки, такие как Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray и Haval Jolion.