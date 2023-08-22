Mercedes-Benz, BMW, VW и Audi отключили ПО. Как пострадают владельцы?
Audi и BMW вслед за Mercedes-Benz (еще раньше и Volkswagen) ограничили доступ к программному обеспечению дилерам, продающим автомобили и оказывающим сервисную поддержку.
Специалисты говорят, что одна из проблем, с которой столкнулись, – невозможность прописать новые ключи для автомобиля. Поэтому к имеющимся следует относиться особенно бережно.
При замене электронных компонентов, таких как датчики антиблокировочной системы тормозов, подушек безопасности и парктроников, их необходимо прописать в ПО автомобиля. С этим также возникнут сложности.
Проблемы касаются, в основном, свежих автомобилей, особенно – приобретенных по параллельному импорту. Для более старых необходимое программное обеспечение на сервисах есть.
Впрочем, рано или поздно решение будет найдено. Уже говорят об использовании скачанных ранее офлайн-версий ПО или подключении через другие регионы с подменой IP-адресов.
Есть и альтернативное диагностическое оборудование, произведенное в Китае. Но его еще предстоит освоить.
Также появилась новая формулировка по поводу обслуживания таких автомобилей – их будут ремонтировать «с учетом накопленного опыта и знаний».
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Источник: «Российская газета»
Фото: Unsplash
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