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Mercedes-Benz, BMW, VW и Audi отключили ПО. Как пострадают владельцы?

Дилерам европейских автомарок отключили программную поддержку: решения уже ищут

Audi и BMW вслед за Mercedes-Benz (еще раньше и Volkswagen) ограничили доступ к программному обеспечению дилерам, продающим автомобили и оказывающим сервисную поддержку.

Специалисты говорят, что одна из проблем, с которой столкнулись, – невозможность прописать новые ключи для автомобиля. Поэтому к имеющимся следует относиться особенно бережно.

При замене электронных компонентов, таких как датчики антиблокировочной системы тормозов, подушек безопасности и парктроников, их необходимо прописать в ПО автомобиля. С этим также возникнут сложности.

Проблемы касаются, в основном, свежих автомобилей, особенно – приобретенных по параллельному импорту. Для более старых необходимое программное обеспечение на сервисах есть.

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Решение Мерседеса, БМВ и Ауди закрыть доступ к своим ПО – самоубийственное

Впрочем, рано или поздно решение будет найдено. Уже говорят об использовании скачанных ранее офлайн-версий ПО или подключении через другие регионы с подменой IP-адресов.

Есть и альтернативное диагностическое оборудование, произведенное в Китае. Но его еще предстоит освоить.

Также появилась новая формулировка по поводу обслуживания таких автомобилей – их будут ремонтировать «с учетом накопленного опыта и знаний».

Источник: «Российская газета»

Фото: Unsplash

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За РулемАлексеева Елена
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