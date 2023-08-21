У владельцев и дилеров Audi и BMW в России тоже будут проблемы

Audi и BMW ограничили в России доступ к своему программному обеспечению

Зарубежные автоконцерны продолжают ограничивать доступ к своему программному обеспечению. Ранее об отключении сообщил дистрибьютор Mercedes-Benz «МБ РУС», теперь об этом говорят дилеры BMW и Audi.

У дилеров сразу же возникли сложности: невозможно сделать дубликат ключей, пока неизвестно, как проводить диагностику.

Не под запись дилеры BMW говорят, что доступ к онлайн-сервисам осуществляют через «дополнительные резервные каналы».

Снова стали возвращаться бумажные сервисные книжки. Теперь посмотреть историю автомобиля (пробег, последний ремонт и так далее) через облачный сервис в дилерском центре не могут.

Дилеры BMW предупредили, что следует ждать и ограничений функционала официального приложения BMW ConnectedDrive, с помощью которого были доступны удаленное зажигание, прогрев машины, отслеживание уровня топлива и информация об обновлениях и отзывных кампаниях.

Похожие проблемы возникли и с обслуживанием Audi. В одном из дилерских центров сообщили, что доступ к ПО для владельцев был ограничен уже два месяца назад.

Кроме проблем с программированием дубликатов ключей, невозможно установить и системы, требующие программирования: блоки управления, коробку передач, парктроники и так далее.

Юристы говорят, что отключение программного обеспечения — это, по сути, обман покупателя, ведь приобретая машину, он покупает и ее обслуживание и обновление систем.

Но дилеры не спешат подавать на автопроизводителей в суд, несмотря на то, что отсутствие поддержки серьезно затрудняет их работу.

Они не хотят портить отношения с брендами, а кроме того, все еще надеются, что марки вернутся в Россию, как только политическая ситуация нормализуется.

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Источник: «Известия»

Фото: Unsplash