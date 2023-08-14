У владельцев Мерседесов будут проблемы с обновлениями для новых машин

«Известия»: Мерседес отключил российских дилеров от программного обеспечения

Концерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от программного обеспечения, сообщили представители компании и пресс-служба дистрибьютора Mercedes-Benz в России «МБ рус».

Прекращен доступ к онлайн-системам, с помощью которых проводится техническое обслуживание и выявление проблем.

Отсутствие доступа к онлайн-системам приведет к увеличению сроков ремонта сложной техники. На первых порах ремонт и обслуживание автомобилей будет проводиться на основе «накопленного опыта и знаний». Впрочем, у дилеров есть способы обойти ограничения: например, подключиться к сервисам через европейские IP-адреса или обратиться в другие компании, так как чаще всего онлайн-сервисы программируют сторонние организации. Кроме того, часть диагностики «перекочует» в офлайн-режим.

Несмотря на то, что обходные пути есть, водители начнут чаще обслуживаться в неофициальных СТО и приобретать более простые модели авто. По факту термин «официальный дилер» свое значение теряет.

Для владельцев отключение ПО может грозить проблемами с сигнализацией и кодированием ключей от машины.

Подобные проблемы коснулись также марки BMW.

Эксперты считают, что в скором времени ограничить доступ российским дилерам к своему софту могут и другие иностранные концерны.

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Источник: «Известия»

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС