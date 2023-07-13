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Российский офис Mercedes представил новый логотип

До ребрендинга компания работала под названием АО «Мерседес-Бенц РУС».

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В рамках ребрендинга и расширения своей деятельности AO «МБ PУC» показало новый логотип.

«Новый логотип компании призван отразить неизменную преданность AO «МБ PУC» традициям, высокому качеству и в то же время стремление к прогрессу. При этом ставка была сделана на лаконичный шрифт в узнаваемых для клиентов и партнеров компании цветовых решениях», –.ьбю щз9щж отмечается в сообщении компании.

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Как экспертный импортер АО «МБ PУC» продолжит осуществлять продажи и полный комплекс гарантийного и сервисного обслуживания автомобилей Mercedes-Benz через розничную сеть центров продаж и сервиса.

Помимо этого, МБ PУC также продолжит развитие в сегменте коммерческого транспорта, являясь эксклюзивным дистрибьютором техники FORLAND и дистрибьютором модели TOANO от Foton в России. В дальнейшем планируется расширение портфеля продуктов и сотрудничество с другими автомобильными производителями в легковом сегменте.

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Источник: МБ РУС

Фото: Unsplash, АО «МБ РУС»

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