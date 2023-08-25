Внедорожник Haval Raptor покажут на автосалоне в Чэнду 2023

Haval Raptor – легкий внедорожник, оснащенный гибридной системой

Совершенно новый внедорожник Haval Raptor компании Great Wall Motors (GWM) из серии Haval Dragon будет представлен на автосалоне в Чэнду. Предпродажная цена составит менее 200 000 юаней (27 400 долларов).

Дизайн автомобиля включает элементы хардкора: украшенную заклепками решетку, внешнее запасное колесо и затемненные накладки на колесные арки. Также узнаваемы круглые фары и дизайн «пятиспицевых» дисков.

Дверь багажника открывается сбоку, что довольно типично для внедорожника.

Позиционируемый как компактный внедорожник, автомобиль имеет размеры 4800х1916х1822 мм, включая внешнее запасное колесо, колесную базу 2738 мм, угол въезда 24°, угол съезда 30°, минимальный дорожный просвет 170 мм при полной загрузке, минимальный дорожный просвет 200 мм в незагруженном состоянии. Raptor способен преодолеть брод в 560 мм.

Новый автомобиль будет оснащен гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового бензинового турбомотора мощностью 167 л.с. и двух электромоторов (по одному на ось), мощностью 109 л.с. и 204 л.с.

В салоне ЖК-панель приборов, круглый трехспицевый руль и центральная консоль с кнопками для управления автомобилем.

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Источник, фото: CarnewsChina