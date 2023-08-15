Haval Raptor – озвучены характеристики

Haval Raptor получил мощный мотор и отличные внедорожные качества

В базе Министерства промышленности и информационных технологий Китая появились изображения и характеристики нового внедорожника Haval – Raptor. Ранее вы, вероятно, уже слышали об этом автомобиле – в процессе разработки он носил индекс B26.

Новый автомобиль оснащен подключаемой (подзаряжаемой от сети) гибридной силовой установкой Hi4 и блокировкой дифференциала заднего моста. Благодаря блокировке его внедорожные характеристики лучше, чем у Dargo.

Ожидается, что автомобиль появится в продаже до конца года, а его цена в Китае составит менее 200 000 юаней (2,77 млн рублей). То есть в России автомобиль должен стоить порядка 4,2-5,5 млн рублей.

Что покупатели могут получить за эти деньги помимо традиционно богатого для китайских машин оснащения?

Речь о внедорожных свойствах, конечно же. Защищенный от царапин по периметру кузов дает внедорожнику угол захода 24° и угол съезда 30. Угол же переката составляет 19°. Минимальный дорожный просвет при полной загрузке автомобиля составляет 170 мм, а без нагрузки – 200 мм. Глубина преодолеваемого брода может достигать 560 мм, а максимальный угол подъема – 60%.

Запасное колесо крепится на задней двери, которая, как и у всех настоящих внедорожников, открывается вбок.

Что касается размеров кузова, то длина, ширина и высота автомобиля составляют 4800, 1916 и 1822 мм соответственно. Колесная же база достигает 2738 мм. То есть машина немного больше, чем УАЗ Патриот, – на 5 см длиннее.

Мощность гибридной силовой установки, в основе которой лежит 1,5-литровый турбированный двигатель, составляет 378 л.с. и 750 Нм.

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Фото: Haval