Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«За рулем» сравнил российское и импортные масла: стоит ли переплачивать«За рулем» сравнил российское и импортные масла: стоит ли переплачивать
Мы провели испытания пяти доступных масел марок...
Будут ли штрафовать за шины-«липучки» летом, ответили в ГИБДДБудут ли штрафовать за шины-«липучки» летом, ответили в ГИБДД
Глава ГИБДД: на «липучках» можно ездить круглый...
Большой куш: сколько зарабатывает АВТОВАЗ на продажах Гранты, Весты и НивыБольшой куш: сколько зарабатывает АВТОВАЗ на продажах Гранты, Весты и Нивы
В июле Лада Гранта принесла АВТОВАЗу 12,8 млрд...

Бренд JMC начал деятельность в России без партнерства с «Автотором»

В России начались продажи двух электрических моделей JMC

После того, как «Автотор» по санкционным причинам не смог продавать автомобили китайского бренда JMC, сборку которых ранее наладил на своих мощностях, появились слухи, что машины этой марки появятся в РФ другим образом. Теперь эти слухи нашли подтверждение: источник сообщает, что независимый импортер «Нью Энерджи моторс» из Нижнего Новгорода наладил поставки двух моделей JMC.

Напомним, JMC – это «чисто электрическая» марка, в ее линейке только электромобили. Первые попавшие в РФ модели – это фургон E630 грузоподъемностью 1,26 тонны и бортовой грузовик E820 на 3,5 тонны.

JMC E820
JMC E820

АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Корея, США, Эмираты или Россия? Изучаем состав масел, заместивших топовые бренды на нашем рынке

Как заставить аккумулятор служить дольше – секреты экспертов «За рулем»

Обе машины оснащены литий-железо-фосфатными батареями (42 и 100 кВт*ч соответственно), обеспечивающими пробег в 300 км. Но E630 может заряжаться и постоянным, и переменным током, а грузовик – только постоянным.

Обе модели изначально построены как электромобили, что обещает хороший коэффициент использования массы и пространства, добавляет источник. Цена JMC E630 составляет 4,9 млн рублей, а JMC E820 – 7,6 млн рублей. Интересно, что уже заработал российский сайт JMC, на котором, помимо прочего, предлагается обменять свою машину с ДВС на электромобиль.

JMC E630
JMC E630

Источник: Автопоток

Фото: JMC

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0