Бренд JMC начал деятельность в России без партнерства с «Автотором»

В России начались продажи двух электрических моделей JMC

После того, как «Автотор» по санкционным причинам не смог продавать автомобили китайского бренда JMC, сборку которых ранее наладил на своих мощностях, появились слухи, что машины этой марки появятся в РФ другим образом. Теперь эти слухи нашли подтверждение: источник сообщает, что независимый импортер «Нью Энерджи моторс» из Нижнего Новгорода наладил поставки двух моделей JMC.

Напомним, JMC – это «чисто электрическая» марка, в ее линейке только электромобили. Первые попавшие в РФ модели – это фургон E630 грузоподъемностью 1,26 тонны и бортовой грузовик E820 на 3,5 тонны.

JMC E820

Обе машины оснащены литий-железо-фосфатными батареями (42 и 100 кВт*ч соответственно), обеспечивающими пробег в 300 км. Но E630 может заряжаться и постоянным, и переменным током, а грузовик – только постоянным.

Обе модели изначально построены как электромобили, что обещает хороший коэффициент использования массы и пространства, добавляет источник. Цена JMC E630 составляет 4,9 млн рублей, а JMC E820 – 7,6 млн рублей. Интересно, что уже заработал российский сайт JMC, на котором, помимо прочего, предлагается обменять свою машину с ДВС на электромобиль.

JMC E630

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Источник: Автопоток

Фото: JMC