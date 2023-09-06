Бренд JMC начал деятельность в России без партнерства с «Автотором»
После того, как «Автотор» по санкционным причинам не смог продавать автомобили китайского бренда JMC, сборку которых ранее наладил на своих мощностях, появились слухи, что машины этой марки появятся в РФ другим образом. Теперь эти слухи нашли подтверждение: источник сообщает, что независимый импортер «Нью Энерджи моторс» из Нижнего Новгорода наладил поставки двух моделей JMC.
Напомним, JMC – это «чисто электрическая» марка, в ее линейке только электромобили. Первые попавшие в РФ модели – это фургон E630 грузоподъемностью 1,26 тонны и бортовой грузовик E820 на 3,5 тонны.
Обе машины оснащены литий-железо-фосфатными батареями (42 и 100 кВт*ч соответственно), обеспечивающими пробег в 300 км. Но E630 может заряжаться и постоянным, и переменным током, а грузовик – только постоянным.
Обе модели изначально построены как электромобили, что обещает хороший коэффициент использования массы и пространства, добавляет источник. Цена JMC E630 составляет 4,9 млн рублей, а JMC E820 – 7,6 млн рублей. Интересно, что уже заработал российский сайт JMC, на котором, помимо прочего, предлагается обменять свою машину с ДВС на электромобиль.
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Источник: Автопоток
Фото: JMC
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