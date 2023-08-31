«Автотор» не сможет продавать свои машины под маркой JMC

No Limits: JMC потребовала убрать свои логотипы с продукции «Автотора» из-за риска санкций

Калининградский завод «Автотор» летом запустил производство трех моделей - грузовика Conquer, компактного городского автомобиля Carrying и пикапа Vigus – под брендом китайской марки JMC. И вот теперь стало известно, что «Автотор» должен будет оперативно их переименовать: китайская сторона из-за риска санкций потребовала остановить в России дистрибуцию своих машин под оригинальным наименованием JMC.

Дилеры поделились, что в письме от «Автотора» их просят «оперативно убрать с сайтов и свернуть маркетинговую активность и рекламу с указанием наименования марки JMC».

Таким образом, «Автотору» необходимо будет провести ребрендинг JMC для российского рынка, придумав какую-то российскую марку, под которой она и станет продавать выпускаемые в Калининграде автомобили.

P. S. С официального сайта «Автотора» упоминание о сотрудничестве с JAC и перечень автомобилей этой марки пропали.

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Источник: No Limits

Фото: Автотор, JMC