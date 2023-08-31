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На «Автоторе» увеличат выпуск автомобилей на метане

«Автотор» до конца года соберет 2 тыс. автомобилей на газомоторном топливе

Калининградский холдинг «Автотор» намерен в 2023 году выпустить порядка двух тысяч автомобилей на газомоторном оборудовании. Как заявил председатель совета директоров компании Валерий Горбунов, речь идет как о легковых, так и о коммерческих автомобилях.

«Мы в этом году взяли на себя обязательство, с "Газпромом" заключили соглашение <...>, и мы в этом году сделаем 2 тыс. автомобилей на газомоторном оборудовании», - отметил он.

Производство автомобилей на метане «Автотор» проводит в рамках соглашения, заключенного с правительством Калининградской области, «Газпромом» и Минпромторгом.

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Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов отмечал, что регион нацелен на создание «зеленой», экологически дружественной экономики. При этом он отметил, что машины на метане пока не пользуются большой популярностью – к лету 2023 года в области зарегистрировано всего 1,6 тыс. таких автомобилей. Но, по мнению главы региона, потенциал у таких машин есть, а для стимулирования спроса для организаций, имеющих машины на газомоторном оборудовании, установлена нулевая ставка по транспортному налогу.

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Источник: ТАСС

Фото: Автотор

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