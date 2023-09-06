В России хотят вернуть программу утилизации – названы сроки

ТПП: к программе утилизации автомобилей можно вернуться через 3-5 лет

В России госпрограмма утилизации автомобилей была запущена в 2010-2011 годах, и власти тогда выделили на нее 30 млрд рублей. За сдачу легкового и легкого коммерческого автомобиля старше 10 лет владельцы получали сертификат на скидку в 50 тыс. рублей для покупки новой машины. Список моделей, доступных при такой покупке, был утвержден Минпромторгом.

В 2014 году программу возобновили и продлили в 2015-м. И вот Торгово-промышленная палата, проконсультировавшись с Минпромторгом, определила потенциальные сроки возобновления программы, о чем сообщил президент палаты Сергей Катырин.

Предлагается сделать это через 3-5 лет, а пока сконцентрироваться на инвестициях, субсидиях и иных мерах поддержки развития промышленности.

Предварительно, с учетом роста цен, размер компенсации мог бы составить 150-250 тыс. рублей за автомобиль с ДВС и 300-350 тыс. рублей за электромобиль.

Ранее с подобным предложением выступили в Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД), оценив размер скидки в 100 тыс. рублей в обмен за сданный в утиль автомобиль.

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Источник: ТАСС

Фото: Depositphotos