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Известно, на сколько подорожали машины после индексации утильсбора

Росстат: после индексации утильсбора машины в России подорожали на 1,7%

С 1 августа в России повышены ставки утилизационного сбора, и после индексации цены на ввезенные машины выросли на 1,7%, а на собранные в России иномарки – на 1,5%, сообщил Росстат.

Напомним, ставки на малолитражки до 3 лет с ДВС выросли в 1,7 раза (с 48,2 тыс. руб. до 81,2 тыс. руб.), на машины с дизелем объемом 1-2 л – с 178,4 тыс. руб. до 300,6 тыс. рублей.

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В России подняли утильсбор на зарубежные автомобили

С конца июля на 28 августа экспортированные иномарки дорожали активнее автомобилей российской сборки – 1,22% и 0,67% соответственно. С 28 августа по 4 сентября стоимость иномарки выросла на 0,25%, отечественного авто – на 1,04%.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что не ожидает существенного повышения цен из-за корректировки ставок утильсбора. Снижения он тоже не предсказывал, уверяя, что цены будут двигаться вперед на уровне проминфляции.

Интересно, что ранее дилеры дали свою оценку происходящему, утверждая, что повышение утильсбора привело к росту цен на отдельные модели до 20%.

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Источник: «Интерфакс»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

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За РулемАлексеева Елена
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