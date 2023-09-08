Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Чат-бот Александра ответила на вопросы пассажиров более 5 млн разЧат-бот Александра ответила на вопросы пассажиров более 5 млн раз
Чат-бот Александра действует с 2020 года и...
Спортивная Lada Granta мощностью 122 л.с. уже у дилера: ценаСпортивная Lada Granta мощностью 122 л.с. уже у дилера: цена
Новую Lada Granta Sport выставили на продажу за...
Назван очень надежный внедорожник по цене новой НивыНазван очень надежный внедорожник по цене новой Нивы
Эксперт «За рулем»: хорошая альтернатива новой...

Еще в одном регионе введены льготы по транспортному налогу

В Татарстане владельцев электрокаров освободят от транспортного налога

Комитет Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам поддержал введение налоговых льгот для владельцев электромобилей. Их хотят на пять лет (с 1 января 2024 года до 31 декабря 2028 года) полностью освободить от уплаты транспортного налога, а потом еще на два года предоставить скидку в размере 50%.

Таким образом, Татарстан станет 36-м регионом страны, в котором местные власти таким образом популяризируют переход граждан и организаций на электротранспорт.

АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Корея, США, Эмираты или Россия? Изучаем состав масел, заместивших топовые бренды на нашем рынке

Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили 2023: поздравляем победителей!

Мера коснется собственников легковых автомобилей, мотоциклов и мотороллеров, автобусов и грузовиков, оснащенных электрическим двигателем. Для владельцев гибридных машин такая льгота не предусмотрена.

Власти Татарстана надеются, что до 2030 года количество электротранспорта в республике увеличится до 4,3 единиц. Сейчас их не более 1,5 тыс.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Госсовет Республики Татарстан

Фото: Depositphotos

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 10635
Поделиться:
Оцените материал:
0