Еще в одном регионе введены льготы по транспортному налогу

В Татарстане владельцев электрокаров освободят от транспортного налога

Комитет Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам поддержал введение налоговых льгот для владельцев электромобилей. Их хотят на пять лет (с 1 января 2024 года до 31 декабря 2028 года) полностью освободить от уплаты транспортного налога, а потом еще на два года предоставить скидку в размере 50%.

Таким образом, Татарстан станет 36-м регионом страны, в котором местные власти таким образом популяризируют переход граждан и организаций на электротранспорт.

Мера коснется собственников легковых автомобилей, мотоциклов и мотороллеров, автобусов и грузовиков, оснащенных электрическим двигателем. Для владельцев гибридных машин такая льгота не предусмотрена.

Власти Татарстана надеются, что до 2030 года количество электротранспорта в республике увеличится до 4,3 единиц. Сейчас их не более 1,5 тыс.

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Источник: Госсовет Республики Татарстан

Фото: Depositphotos