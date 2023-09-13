В России дебютировал новый кроссовер BAIC: известны цены и комплектация

Автотор начал выпуск кроссовера BAIC X55 стоимостью от 2,755 млн руб.

Четвертой моделью китайской марки BAIC на российском рынке стал кроссовер BAIC X55. О начале его производства на калининградском заводе «Автотор» объявили сегодня на официальной презентации модели.

Комплектоваться новый автомобиль будет бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 л мощностью 188 л. с. (300 Н∙м), соответствующим экологическому классу Евро-6. Предусмотрен только передний привод и семиступенчатый робот с двойным сцеплением. Средний расход топлива BAIC X55 является одним из самых низких в классе: по методике WLTP он составляет 7,7 л на 100 км в смешанном цикле.

BAIC X55

BAIC X55 BAIC X55

Новый BAIC X55 получил панорамную крышу, выдвигающиеся дверные ручки, продвинутую светодиодную оптику и двухцветную окраску кузова с эффектом парящей крыши.

В оснащение BAIC X55 входят шесть подушек безопасности, система помощи при парковке, камера кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, системаы автоматического удержания в полосе и контроля слепых зон, а также охлаждаемый бокс в центральном подлокотнике.

«Лаконичный интерьер создан с фокусом на технологичность и функциональность. Здесь внимание привлекают спортивные сиденья, которые оснащены подогревом, вентиляцией и поясничной поддержкой с электрорегулировкой. Приборная панель получила цифровой 10,1-дюймовый дисплей, которому аккомпанирует сенсорный дисплей мультимедиа 10,25 дюймов на центральной консоли», – сообщает автопроизводитель.

Комментарий эксперта

Юрий Тимкин, обозреватель «За рулем»:

— Очень качественно отделанный салон (мягкие подоконники на заднем ряду - большая редкость), завидный простор. Русификации на показанной машине нет, но она из установочной партии. У товарных автомобилей она будет. Уже есть обогревы передних сидений, руля и боковых зеркал. К зиме добавят обогревы задних сидений, форсунок стеклоомывателей и ветрового стекла.

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Источник: BAIC



