В России дебютировал новый кроссовер BAIC: известны цены и комплектация
Четвертой моделью китайской марки BAIC на российском рынке стал кроссовер BAIC X55. О начале его производства на калининградском заводе «Автотор» объявили сегодня на официальной презентации модели.
Комплектоваться новый автомобиль будет бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 л мощностью 188 л. с. (300 Н∙м), соответствующим экологическому классу Евро-6. Предусмотрен только передний привод и семиступенчатый робот с двойным сцеплением. Средний расход топлива BAIC X55 является одним из самых низких в классе: по методике WLTP он составляет 7,7 л на 100 км в смешанном цикле.
Новый BAIC X55 получил панорамную крышу, выдвигающиеся дверные ручки, продвинутую светодиодную оптику и двухцветную окраску кузова с эффектом парящей крыши.
В оснащение BAIC X55 входят шесть подушек безопасности, система помощи при парковке, камера кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, системаы автоматического удержания в полосе и контроля слепых зон, а также охлаждаемый бокс в центральном подлокотнике.
«Лаконичный интерьер создан с фокусом на технологичность и функциональность. Здесь внимание привлекают спортивные сиденья, которые оснащены подогревом, вентиляцией и поясничной поддержкой с электрорегулировкой. Приборная панель получила цифровой 10,1-дюймовый дисплей, которому аккомпанирует сенсорный дисплей мультимедиа 10,25 дюймов на центральной консоли», – сообщает автопроизводитель.
Комментарий эксперта
Юрий Тимкин, обозреватель «За рулем»:
— Очень качественно отделанный салон (мягкие подоконники на заднем ряду - большая редкость), завидный простор. Русификации на показанной машине нет, но она из установочной партии. У товарных автомобилей она будет. Уже есть обогревы передних сидений, руля и боковых зеркал. К зиме добавят обогревы задних сидений, форсунок стеклоомывателей и ветрового стекла.
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Источник: BAIC
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