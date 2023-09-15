Недорогой хэтчбек с кучей приятных опций скоро окажется в РФ
Полку китайских автомобилей прибыло: компания Great Wall Motor получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель Ora Good Cat. Это означает, что довольно экзотичный для России электрический хэтчбек планируют официально ввозить в Россию. Источник сообщает, что дистрибьютором выступит российское отделение Haval, входящее в Great Wall Motor.
Помимо забавного названия модель имеет внутренний индекс ES11. Машина кажется очень компактной, но на деле длина пятидверного кузова составляет 4235 мм – это габарит Гранты.
Электродвигатель с отдачей 143 л.с. (105 кВт) и 210 Нм приводит передние колеса. Подвеска – типичная для лоукоста: МакФерсон спереди, полузависимая балка сзади. Максималка составляет 150 км/ч, запас хода по циклу NEDC – 400 км. Пополнить его можно за 8 часов от обычной сети и за 30 минут в режиме быстрой зарядки.
Комплектация: мультируль, кондиционер, мультимедиа с экраном 7", беспроводная зарядка смартфона. В более дорогих версиях есть обогрев руля и сиденья с электрорегулировками, вентиляцией, подогревом и (внимание!) функцией массажа.
Цена? Посмотрим, какой она будет у «официалов», а пока одна из частных компаний-импортеров предлагает в России Ora Good Cat 2023 года по цене от 2 650 000 рублей.
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Источник: Автопоток
Фото: GWM
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