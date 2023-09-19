#
Выходные/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Чат-бот Александра ответила на вопросы пассажиров более 5 млн разЧат-бот Александра ответила на вопросы пассажиров более 5 млн раз
Чат-бот Александра действует с 2020 года и...
Спортивная Lada Granta мощностью 122 л.с. уже у дилера: ценаСпортивная Lada Granta мощностью 122 л.с. уже у дилера: цена
Новую Lada Granta Sport выставили на продажу за...
Назван очень надежный внедорожник по цене новой НивыНазван очень надежный внедорожник по цене новой Нивы
Эксперт «За рулем»: хорошая альтернатива новой...

Назван очень надежный внедорожник по цене новой Нивы

Эксперт «За рулем»: хорошая альтернатива новой Ниве Travel – Mitsubishi Pajero IV

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов в своем новом материале исследует рынок подержанных полноприводных автомобилей на предмет альтернативы новой Ниве Трэвел, которая сейчас стоит до 1,2 млн рублей. Выясняется, что выбрать все еще есть из чего.

Среди машин, которые будут как минимум не хуже Нивы по комфорту и проходимости, эксперт выделяет Mitsubishi Pajero четвертого поколения. За обозначенные деньги у вас окажется машина 2007-2008 года. Если вы готовы мириться с потертостями в дверных проемах и «сверчками» в салоне, имеет смысл разобраться подробнее.

Краска в проемах Mitsubishi Pajero может стереться до металла
Краска в проемах Mitsubishi Pajero может стереться до металла
Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Крутой внедорожник по цене Нивы – 4 престижные (и надежные) модели
«На большинстве машин стоит агрегат 3.8 (250 л.с.). Уже на пробеге 80-120 тысяч км при любом срабатывании системы изменения фаз газораспределения MIVEC появляется тарахтение. Ничего опасного для мотора в этом нет – просто конструктивная особенность», – рассказывает эксперт.

То же самое справедливо по поводу возникающего на возрастных Паджеро стуках в задней части – это люфтит кардан в заднем редукторе, но ничего страшного в этом нет.

Да и в целом по полноприводной трансмиссии откровенно слабые места отсутствуют: автомат надежен и при смене масла каждые 60 тысяч км проживет не меньше мотора. В нем, кстати, надо не забывать каждые 90 тысяч менять ремень ГРМ и обращать внимание на повышение расхода масла – оно лечится заменой маслосъемных колпачков.

Скрипы в интерьере Mitsubishi Pajero – обычное дело
Скрипы в интерьере Mitsubishi Pajero – обычное дело

А есть ли еще достойные полноприводные машины с пробегом по цене новой Нивы? Мы нашли несколько таких!

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mitsubishi Pajero

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв