Назван очень надежный внедорожник по цене новой Нивы

Эксперт «За рулем»: хорошая альтернатива новой Ниве Travel – Mitsubishi Pajero IV

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов в своем новом материале исследует рынок подержанных полноприводных автомобилей на предмет альтернативы новой Ниве Трэвел, которая сейчас стоит до 1,2 млн рублей. Выясняется, что выбрать все еще есть из чего.

Среди машин, которые будут как минимум не хуже Нивы по комфорту и проходимости, эксперт выделяет Mitsubishi Pajero четвертого поколения. За обозначенные деньги у вас окажется машина 2007-2008 года. Если вы готовы мириться с потертостями в дверных проемах и «сверчками» в салоне, имеет смысл разобраться подробнее.

Краска в проемах Mitsubishi Pajero может стереться до металла

«На большинстве машин стоит агрегат 3.8 (250 л.с.). Уже на пробеге 80-120 тысяч км при любом срабатывании системы изменения фаз газораспределения MIVEC появляется тарахтение. Ничего опасного для мотора в этом нет – просто конструктивная особенность», – рассказывает эксперт.

То же самое справедливо по поводу возникающего на возрастных Паджеро стуках в задней части – это люфтит кардан в заднем редукторе, но ничего страшного в этом нет.

Да и в целом по полноприводной трансмиссии откровенно слабые места отсутствуют: автомат надежен и при смене масла каждые 60 тысяч км проживет не меньше мотора. В нем, кстати, надо не забывать каждые 90 тысяч менять ремень ГРМ и обращать внимание на повышение расхода масла – оно лечится заменой маслосъемных колпачков.

Скрипы в интерьере Mitsubishi Pajero – обычное дело

А есть ли еще достойные полноприводные машины с пробегом по цене новой Нивы? Мы нашли несколько таких!