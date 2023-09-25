По Крайнему Северу – с комфортом и на электричестве! Миф или реальность?

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Вездеход Русак обзаведется водородной установкой и люксовой версией

Производящая колесные и гусеничные вездеходы российская компания Русак готовит презентацию водородной версии своего детища. Вообще Русак – это в какой-то мере конкурент Бурлака, о котором недавно рассказывал «За рулем». Но между машин есть серьезные различия.

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Как сообщает источник со ссылкой на собственные данные, новый проект реализуется совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ). Уточняется, что машина будет пятиосной. Заметим, что в гамме колесных вездеходов Русак сейчас есть только двух-, трех- и четырехосные машины на шинах низкого давления.

Рендер пятиосного Русака на топливных элементах
Рендер пятиосного Русака на топливных элементах

Водородная энергоустановка будет полностью заимствованной у некоей китайской компании. Очевидно, речь идет о топливных элементах – устройстве, напрямую преобразующем химическую энергию водорода в электричество. До настоящего момента все Русаки оснащались ДВС.

Кроме того, в гамме Русака появится вездеход-автобус с высокой крышей (на фото – именно такая) и комфортабельным салоном.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автопоток

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За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
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