По Крайнему Северу – с комфортом и на электричестве! Миф или реальность?

Вездеход Русак обзаведется водородной установкой и люксовой версией

Производящая колесные и гусеничные вездеходы российская компания Русак готовит презентацию водородной версии своего детища. Вообще Русак – это в какой-то мере конкурент Бурлака, о котором недавно рассказывал «За рулем». Но между машин есть серьезные различия.

Как сообщает источник со ссылкой на собственные данные, новый проект реализуется совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ). Уточняется, что машина будет пятиосной. Заметим, что в гамме колесных вездеходов Русак сейчас есть только двух-, трех- и четырехосные машины на шинах низкого давления.

Рендер пятиосного Русака на топливных элементах

Водородная энергоустановка будет полностью заимствованной у некоей китайской компании. Очевидно, речь идет о топливных элементах – устройстве, напрямую преобразующем химическую энергию водорода в электричество. До настоящего момента все Русаки оснащались ДВС.

Кроме того, в гамме Русака появится вездеход-автобус с высокой крышей (на фото – именно такая) и комфортабельным салоном.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автопоток