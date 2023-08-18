Бурлак 8х8: как он едет и что может (видео)

Вездеход Бурлак 8х8 показали на видео

Екатеринбургская компания «Вездеходы Бурлак» опубликовала презентационное видео машины с колесной схемой 8х8. Напомним, доселе под брендом «Бурлак» выпускались снегоболотоходы с колесной формулой 6х6 и 4х4. Новая машина заметно крупнее.

Длина вездехода составляет почти 10 метров, ширина – чуть менее трех. Шасси пригодно для выполнения самых различных задач – например, на него можно установить тяжелое промышленное оборудование. При собственном весе в 8 тонн новый Бурлак берет на борт до 5 тонн груза.

«Новый Бурлак 8х8 практически не оказывает давление на грунт, он способен круглогодично работать в Арктической зоне России, где почвы особенно уязвимы к внешнему механическому воздействию», – сообщает производитель.

Клиренс составляет 750–800 мм, большие колеса и полный привод обеспечивают уверенную работу в сложных дорожных и климатических условиях, отмечают разработчики. В салоне девять посадочных мест. Интерьер располагает кухонной зоной, автономными отопителями, рундуками, розетками.

Крейсерская скорость показанной машины – 70 км/ч, что вполне достаточно для оперативной доставки грузов и персонала. Но этот «Бурлак» – прототип. Решение о серийном выпуске пока не принято.

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Источник: Вездеход Бурлак