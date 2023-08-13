Новый вездеход «Бурлак» — первая информация

Вездеход «Бурлак» получил восьмиколесную версию

Екатеринбургская компания «Вездеходы Бурлак» готовит к производству восьмиколесную версию своей машины. Напомним, снегоболотоходы под маркой «Бурлак» выпускаются с 2016 года, на данный момент сертифицировано 13 модификаций. Но все они базируются на шести- или четырехколесном шасси.

Так что для российского бренда это полноценный шаг в новый вездеходный класс. Источник сообщает, что клиренс новой модификации достигает 800 мм. Стоит отметить, что у нынешних шестиколесников этой марки показатель составляет 700-750 мм. Конечно, увеличится и грузоподъемность: 5 тонн против 3 тонн у стандартного «Бурлака».

Остальные раскрытые характеристики новой восьмиколесной машины совпадают с серийными шестиколесными вездеходами: запас хода 2,5 тысячи км, скорость – до 70 км/ч. Уточним, что имеется в виду сухопутная скорость – у «Бурлаков» есть гребной винт, позволяющий разгоняться до 6 км/ч по воде.

О серийном выпуске восьмиколесных машин речь пока не идет, но прототип официально представят уже в понедельник 14 августа.

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Источник: Автопоток