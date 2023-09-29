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Посчитали, сколько вы сэкономите на бензине, купив электромобильПосчитали, сколько вы сэкономите на бензине, купив электромобиль
Расходы на Москвич 3е или Evolute i-Joy за 3...
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Посчитали, сколько вы сэкономите на бензине, купив электромобиль

Расходы на Москвич 3е или Evolute i-Joy за 3 года превышают 1,5 млн рублей

Недавно «За рулем» приводил результаты расчета эксплуатационных расходов на китайский внедорожник Tank 300. Напомним, цены на Tank 300 начинаются с отметки 4,1 млн рублей. А по расчетам вышло, что каждый километр пробега на этой машине обойдется в сумму 23,1 рубля.

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А что, если купить сравнимый по стоимости электромобиль – будут ли расходы на него ниже? Свет на этот вопрос проливает еще одно исследование, посвященное «электричкам» Москвич 3е или Evolute i-Joy.

Оговоримся, что точной параллели тут проводить не стоит – подсчеты сделаны двумя разными аналитическими агентствами. Однако в обоих случаях учитываются все основные расходы на машину, а местом эксплуатации указана Москва. Поэтому сравнить получившиеся цифры представляется интересным.

Итак, сколько же стоит эксплуатация указанных электрических кроссоверов? В случае с Evolute i-Joy километр пробега обойдется в сумму 26,15 рубля, а в случае с Москвич 3е – 27,27 рубля.

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Источник: НАПИ

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