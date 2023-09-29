Посчитали, сколько вы сэкономите на бензине, купив электромобиль
Недавно «За рулем» приводил результаты расчета эксплуатационных расходов на китайский внедорожник Tank 300. Напомним, цены на Tank 300 начинаются с отметки 4,1 млн рублей. А по расчетам вышло, что каждый километр пробега на этой машине обойдется в сумму 23,1 рубля.
А что, если купить сравнимый по стоимости электромобиль – будут ли расходы на него ниже? Свет на этот вопрос проливает еще одно исследование, посвященное «электричкам» Москвич 3е или Evolute i-Joy.
Оговоримся, что точной параллели тут проводить не стоит – подсчеты сделаны двумя разными аналитическими агентствами. Однако в обоих случаях учитываются все основные расходы на машину, а местом эксплуатации указана Москва. Поэтому сравнить получившиеся цифры представляется интересным.
Итак, сколько же стоит эксплуатация указанных электрических кроссоверов? В случае с Evolute i-Joy километр пробега обойдется в сумму 26,15 рубля, а в случае с Москвич 3е – 27,27 рубля.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: НАПИ
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости