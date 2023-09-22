Присматриваетесь к Tank 300? Взгляните на свои расходы за ближайшие 5 лет!

«Цена Авто»: расходы на Tank 300 за пять лет составят более 2,3 млн рублей

Эксперты подсчитали эксплуатационные расходы на самый доступный внедорожник марки Tank. Напомним, полноприводный «китаец» Tank 300 оценивается дистрибьютором в сумму от 4,1 до 4,7 млн рублей. А сколько придется тратить, чтобы ездить на нем?

Условия расчета были такими: эксплуатация в Москве и Подмосковье, водитель возрастом 35 лет со стажем в 10 лет, срок – 5 лет, суммарный пробег – 100 тысяч километров.

Расходы на Tank-300 в течение пяти лет

Принимались во внимание все основные расходы: топливо, техобслуживание, зимние шины, каско, ОСАГО, транспортный налог. И вышло, что за отчетный период владелец вложит в свой Tank 300 сумму в 2 312 078 рублей.

Каждый месяц езды на этой машине облегчит ваш кошелек на 38,5 тысяч рублей, а каждый километр пробега обойдется в сумму 23 рубля 10 копеек.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Цена Авто

Фото: «За рулем», Автостат